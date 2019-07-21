Bahçeli'den Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD'ye tepki: Yanına kar kalmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Rusya'dan satın aldığı S-400'leri teslim alan Türkiye'yi F-35 programından çıkaran Washington yönetimine tepki gösterdi. Bahçeli, Karaman'da yaptığı konuşmada "Kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Kötü müttefiklik savaş uçaklarının yapılmasına gerekçe olacaktır" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli teşekkür ziyaretleri kapsamında gittiği Karaman'da konuştu. Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Karaman, anamızın ak sütü olan Türkçe'nin bayraklaştığı vatan köşesidir. Belediye başkanlarımızı destekleyen kardeşlerime teşekkür ediyorum. Karaman'da sıra MHP'dedir, görev MHP'dedir. Sorumluluğumuzun gereği ne getiriyorsa onu yapacağız. Azı çok yapmak, eksiği tamamlamak bizim harcımızdır. Karaman ve Türk milletine aşkla hizmet edeceğiz.Biz MHP'yiz. Aziz ve irademiz Türk milletinin yükselişidir. Yılgınlığa düşmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Karaman, MHP ile altın çağını yaşayacaktır"

YENİ SİSTEME ELEŞTİRİLERE TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere de yanıt veren Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ülkemizin karanlıktan çıkması için ihya edilmiştir. 15 Temmuz'da fiilen ömrünü dolduran parlamenter sisteminin zayıfları aşılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi macera değil mecburiyettir. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ni koro halinde kötülemeleri boşuna değildir. 15 Temmuz darbe girişimini yapanlar sistemden rahatsız.Söz dinleyen değil sözü dinlenen bir ülke olma konusundaki ısrarlı duruşumuz zalimlerin dengesini bozmuştur. İlerledikçe arkamızdan çekiştiriyorlar. Vatan evlatlarının kanlarını döküyorlar. Doğu Akdeniz'de karşımıza çıkıyorlar, S-400'leri almamızı şüphe ile yaklaşıyorlar, zillete yatırım yapıyorlar" ifadesini kullandı.

İYİ PARTİ VE HDP'YE ELEŞTİRİ

Bahçeli, Halkların Demokratik Partisi'ni ve İYİ Parti'yi eleştirerek "HDP, Türk ve Türkiye düşmanlarının içimize sızmış uzantısı, hain yüzüdür. Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi durduracağını sanan Haçlı bozuntularına gülücükler saçmak soysuzluk değil midir? HDP, İP'lileri Meclis'e sokanlardır. Yaptırımlar bize vız gelir. Kötü müttefiklik de Türk'ün imzası bulunan savaş uçaklarının yapılmasına neden ve gerekçe olacaktır. Türk milleti kimseden himmet beklemez. Hedef koyarız, biz de yaparız. Geleceğin kudreti Türkiye Cumhuriyeti'dir. Günlük siyasi kaygıları bir kenara bırakmak lazımdır. Egoların, bencilliğin yörüngesinden çıkmak acil bir ihtiyaçtır. Önümüze bakmalıyız. Unutmayınız ki, geleceğini planlayamayan milletin istikbali olmamıştır. Hayallerimizin sınırı yoktur." dedi.

ABD'YE TEPKİ

ABD'nin F-35 kararına da tepki gösteren Bahçeli "Türkiye'nin F-35 projesinden çıkarılması kimsenin yanına kar kalmayacaktır. Kötü müttefiklik inşallah Türk'ün imzası ve damgası bulunan gelişmiş savaş uçaklarının yapılmasına da neden ve gerekçe olacaktır." ifadelerini kullandı.