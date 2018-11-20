Bahçeli'den Yarınki Görüşmeyle İlgili Açıklama

20 Kasım 2018 Salı 12:16



20 Kasım 2018 Salı 12:16

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin, "Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere gündem ile gidersek başka olur. O da MHP'ye yakışmaz" dedi. Bahçeli, MHP Grup Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, Erdoğan Bahçeli görüşmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya ilişkin soruya, "Cumhurbaşkanlığından yapılan bir açıklama ise doğrudur. Bizim böyle bir açıklamamız yok. Ama yarın Cumhurbaşkanı ile 16.00'da görüşme gündeme gelirse katılabiliriz" dedi. Görüşmenin gündeminin sorulması üzerine Bahçeli, "Gündemi davet sahibi belirler. Davet edilen yere gündem ile gidersek başka olur. O da MHP'ye yakışmaz" ifadelerini kullandı.(İHA)