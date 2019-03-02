Bahçeli'den Çok Sert Yeni Parti Açıklaması: Eski ve Erdemsiz Bir Blokun Parti Çalışmaları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya sitesi Twitter'da, yeni parti iddialarına ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır" ifadesini kullandı.

Bahçelinin Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle;

Türk milleti meşru ve muazzam iradesiyle yönetim sistemini değiştirmiştir. Bu müessir değişiklik ülkemizin övüncü olmuş, önünü açmış, prangalarını sökmüş, muhtemel risk ve tehlikeleri en aza indirmiştir. Çok şükür Türkiye diriliş, toparlanış ve yükseliş kulvarına girmiştir.

"YENİ BİR PARTİYE DEĞİL, YENİ HÜKÜMET SİSTEMİNİN KÖKLEŞMESİNE İHTİYAÇ VARDIR"

31 Mart sonrasına dönük muhtemel senaryolar tedavüldedir. Eski ve erdemsiz bir blokun yeni parti çalışmaları hakkında gün aşırı spekülasyonlar yapılmakta, vadeler biçilmekte, bir dip akıntı oluşturulmaya çalışılmaktadır.

Bilinmelidir ki, Türkiye'nin yeni bir partiye değil, yeni hükümet sisteminin kökleşmesine ihtiyacı vardır.

İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar! Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış.

Hükümet Sisteminin Kökleşmesine İhtiyaç Var">

"HİÇ KİMSE SAMANLIKTA İĞNE ARAMASIN"

Bir defa 31 Mart 2019'da zafer Cumhur İttifakı'nın olacaktır. Bu görüşüm bir kanaatten öte bir inancın, somut emare ve iddiaların mahsulüdür. Hiç kimse samanlıkta iğne aramasın, çalı dibi yoklamasın, boşa sallayıp dolu tutacağını sanmasın.

Açık açık şimdiden diyorum ki, 31 Mart 2019'da sonuç ne olursa olsun harcı Yenikapı'da karılan, hedefleri 16 Nisan Halkoylamasıyla kategorik bir hal alan, milletimizin ruh kökünden doğan Cumhur İttifakı mutlaka yaşayacak, yeni hükümet sistemine sonuna kadar sahip çıkacaktır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"HEDEFTEN SAPMA YOKTUR, VAZGEÇME YOKTUR"

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi 2023 hedeflerini yüksek bir inanmışlık ve adanmışlıkla kucaklayacak, ardında da Türkiye'yi gelecek nesillerin emanetine güvenle teslim edecektir.

31 Mart'ta beklenen olmasa da hedeften sapma yoktur, vazgeçmek yoktur, dönmek yoktur, milli yeminleri çiğnemek asla olmayacaktır.