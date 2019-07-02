Bahçeli'den yeni sistem çıkışı: Ayet hükmü değildir, ihtiyaç hasıl olduğuna değişebilecektir

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 1. yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne yönelik eleştirilere değinerek "Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir. İhtiyaç hasıl olduğunda değişecektir. Sistem mimarisinin bileşenleri arasında denge ve uyum gözetilmeden, milli iradenin onayı alınmadan alınacak her adım boşlukta kalacaktır." dedi.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"HEMEN OLACAK İŞ DEĞİL"

Yönetim sistemleri ayet hükmü değildir. İhtiyaç hasıl olduğunda değişecektir. Sistem mimarisinin bileşenleri arasında denge ve uyum gözetilmeden, milli iradenin onayı alınmadan alınacak her adım boşlukta kalacaktır. Hiçbir yönetim sistemi sabahtan akşama kurumsallaşmaz. Emek, sabır gösterilmeden devlet ve toplum hayatının yeni baştan düzenlenmesi hemen olacak iş değildir.

"İSTİKRARSIZLIKLAR BİZLERİ YENİ ARAYIŞA İTMİŞTİR"

Türkiye 96 yıllık maziye sahiptir. 1923-1946 yılları arasında tek parti dönemi imparatorluk dönemi mirası ilk dönemdir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yeniden tesis edilen siyaset, böylelikle Cumhuriyet döneminin ikinci evresi olan çok partili sisteme geçiş sağlanmıştır. Ancak yönetim sistemindeki aksaklık, kayma ve kopuşlar devlet çarkının paslanmasına neden olmuştur. Darbeler, kutuplaşmalar, ekonomik krizler, istikrarsızlıklar siyasi sorumluluk taşıyan bizleri yeni arayışa itmiştir.

15 TEMMUZ DARBESİ

Cumhuriyet'in kuruluşundan 93 yıl sonra Türkiye FETÖ işgal teşebbüsüne direkt muhatap olmuştur. 251 vatan evladı şehit düşmüştür. Kaleyi içten yıkmak isteyen, iç savaş ortamı isteyen, demokrasiyi imhayı kurgulayan Pensilvanyalı teröristler millete ve devlete kast etmek için devreye girmiştir.