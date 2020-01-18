Bahçeli'den yerli oto yorumu: Deste başındakilerden almak isterim

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek sertifika törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bahçeli, "Türk-İslam kudreti yalnız kılıçla başarıya ulaşmamış, kalemle kitapla gücüne güç katmıştır" ifadelerini kullandı. Konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli "2022 yılında faaliyete geçecek yerli araçtan deste başındakilerden birisini almak isterim" dedi.

Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Batı'ya karşı fikri kompleksler ister istemez yabancılaşmayı da beraberinde getirmiştir. Irak, Libya ve Suriye neden perişan haldedir. Biz dert ediyoruz. Çare ve çözüm üretiyoruz. İlmin irfanın kutup yıldızları doğunun batı karşısında bir zamanlar ezici ve açık ara üstünlüğünü de resmetmektedir.

"TÜRK - İSLAM AYAĞA KALKMALIDIR"

Türk – İslam kudreti yalnız kılıçlarla başarıya ulaşmamış kalemle, kitapla gücüne güç katmıştır. İstikrarı olmayan sosyal barışı sağlayamayan bir ülkenin kalkınması ve medeniyet pistinden kalkışa geçmesi elbette mümkün değildir. Hedef hıyanettir. Türk – İslam direnmeli birlik ve dirliği sağlayarak ayağa kalkmalıdır. Nerede bir kanayan yara varsa orası bulunmalı ve tehditler orada yok edilmelidir. Türkiye'nin emperyal hedefler taşıdığını iddia edenler bize gören zalim piyonlarıdır. Bunlar gitsin terörist Demirtaş'ın tiyatrosunu izlesinler, gitsinler Esad ile yanak yanağa versinler gitsinler CHP ile birlikte kendilerini kanal İstanbul'a atsınlar gitsinler ve bir daha da gelmesinler.

"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİ YAŞATACAĞIZ"

Cumhur ittifakına sahip çıkacağız. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yaşatacağız. Söz verdik kesinlikle yapacağız. Duruş gösterdik mutlaka riayet edeceğiz."

"DESTE BAŞINDAKİLERDEN ALMAK İSTERİM"

Bahçeli program sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yerli otomobil hakkında soruya yanıt veren Bahçeli "2022 yılında faaliyete geçecek yerli araçtan deste başındakilerden birisini almak isterim" dedi.