Bahçeli'den Yıldırım'ın Adaylığına Tam Destek

10 Aralık 2018 Pazartesi 16:51



10 Aralık 2018 Pazartesi 16:51

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için, "İstanbul'da aday olursa başımızın üzerinde yeri vardır" dedi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, Meclis'te basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, TBMM Başkanı Yıldırım'ın İstanbul adaylığına yönelik, "Aday belirleme anlayışına egemen olan parti AK Parti'dir. Göstereceği aday kabul edilir. Binali Bey önemli bir isimdir. Binali Bey aday olursa başımın üzerinde yeri vardır" ifadesini kullandı. Yıldırım'ın aday olması için TBMM Başkanlığından istifa edip etmeyeceğine yönelik tartışmalarla ilgili ise Bahçeli, "Binali Beyi aday olması istifa etmesi gerekir mi, gerekmez mi böyle bir tartışmaya sokmamak gerekir. Seçildiği gün Meclis Başkanlığından ayrılmış olur" diye konuştu.FENERBAHÇE'NİN DURUMUFenerbahçe'nin düşme hattında bulunması ile ilgili ise Bahçeli,"Fenerbahçe'de 1907 ruhu vardır herhangi endişeye gerek yoktur. Düşmez bunlar büyük takım bunlar, üzmeyin kendinizi" yorumunu yaptı. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın aday belirleme çalışmaları ile ilgili ise "AK Parti ve MHP de iki değerimiz 51 ilde adaylar belirleniyor. 30 Büyükşehir içinde 3 tanesi MHP'nin aday çıkarmayacağı büyük il diğerleri üzerine çalışma devam ediyor. Düşüncemiz vardır CHP, HDP, İşçi Partisi buradaysa gelir aday çıkartırlarsa Cumhur İttifakı'nın adayı kim olursa onu destekleriz" değerlendirmesini yaptı.OSMANİYE'NİN DURUMUMemleketi Osmaniye'nin durumuna yönelik ise Bahçeli, "Osmaniye 51 ilin kapsamı içinde, ittifak yapmıyor jest diyorlar öyle bir şey yok AK Parti de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz zaten ilan ettik. Osmaniye jestin içinde değil jestle rest arasında farkı var" dedi. 1 Nisan günü Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde uyanacağını vurgulayan Bahçeli, Erzurum ve Denizli'de aday göstermemeleri ile ilgili ise şunları söyledi:"Erzurum AK Parti 220 bin oy almış 24 Haziran'da biz 78 bin oy almışız aday bizden olsun demenin Cumhur İttifakı'yla bağdaşmaz adayların seçimidir. Denizli'de de böyledir." Bahçeli, Öğrenci Andı ve af yasası ile ilgili, "Ne andımızdan vazgeçeriz ne de cezaevlerinin tıka basa olduğu noktada herhangi tasarruftan vazgeçmeyiz ama gerçekçi olmamız lazım 50 milletvekilimiz var. AK Parti yaklaşım ortaya koysa" dedi.(İHA)