Bahçeli'den YSK kararı açıklaması: Esas görevli millettir, millet de görevinin başındadır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun yenilecek İstanbul seçimlerinde soruşturma geçiren sandık kurulu başkanlarını görevlendirmesine ilişkin karara "Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir. Bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir. Fakat siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem, 19 gün bu tartışılacak. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir. Millet de görevinin başındadır" dedi.

TÜRKEŞ'İN MEZARINI ZİYARET ETTİ, KARANFİL BIRAKTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bayram namazının ardından partililerle birlikte Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bahçeli, mezara karanfil bırakarak su döktü. Devlet Bahçeli, anıt mezar ziyareti sonrasında yaptığı açıklamada islam aleminin Ramazan Bayramını kutlayarak Ramazan ayı boyunca Türkiye'de önemli olaylar yaşandığını bunların başında da seçimlerin geldiğini söyledi. Bahçeli, terörle mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğini belirterek Pençe Harekatında şehit olan askerlere rahmet diledi. Devlet Bahçeli, bayramın ilk gününden itibaren Türkiye'yi meşgul edecek konunun başında İstanbul seçimlerinin geldiğini kaydederek "İstanbul seçimlerine 19 gün vardır. Karşılıklı sevgi, saygı içerisinde gerilim yaratmadan bugüne kadar ki Yüksek Seçim Kurulu'nun aldığı kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu seçimlerde sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak görülmeli. Artık başlatılmış olan yapısal hareketler, reformlar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini 2023 hedefine ulaşacak tarzda milletçe, siyasi partilerce, aydınlarca gözden geçirilerek, tartışılarak, çözümler üretilerek ve ortak görüşler meydana gelecek tarzda faaliyeti götürmekte yarar vardır. MHP olarak biz bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz. İnşallah İstanbul seçimleri de hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.

'İSTANBUL'UN HER YERİNDE MİTİL VAR'

Devlet Bahçeli açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bahçeli, İstanbul seçimlerinde nasıl bir çalışma izleyecekleri konusunda bir soruyu şöyle cevapladı:

"İstanbul'da MHP'nin hemşeri hareketi adı altında başlatmış olduğu çalışmalar 80 ili de kapsayarak 3 etap üzerinde sürdürülmüştür. Başkanlık divanımızın değerli üyelerinden, milletvekili arkadaşlarımızdan, siyaseten geçmişte hareketimiz içerisinde yer bulmuş şahsiyetlerden bir çalışma düzeniyle oluşturulmuştur. Hala devam etmektedir. Yani biz bu seçimlerde mitili oraya sermiştik. Ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyorlar. Halbuki İstanbul'un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş çalışmaları sürdürüyor. O bakımdan faaliyetlerimiz yoğun geçmiştir. Faydalı olmuştur. ve Türkiye'de yeni bir hemşeri ruhu hareketiyle yeni bir birlik şuuru ve ruhu ortaya çıkmıştır. Hangi partiden olursa olsun kapılar çalınıyor, görüşler alınıyor ve birbirlerine yardımcı olması temennilerinde bulunuyor. Bunu yaparken de siyasi parti olarak bir gerilim yaratılmıyor. Bunlar güzel hareketlerdir. Diğer siyasi partilerde de bu görülmeye başlamıştır. O bakımdan 19 gün içinde yine bu çalışmalar devam edecek. Bende zaman zaman İstanbul'a gitmek suretiyle çalışmalara katkı sağlayacağım."

'BU TÜR DAVRANIŞLAR ANLAŞILMASI ZOR DAVRANIŞLAR'

Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun soruşturma geçiren sandık kurulu başkanlarını tekrar İstanbul seçimlerinde görevlendirmesi kararına ilişkin şunları söyledi:

"Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir. Hangi Anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturma başlattığınız ve seçimi yenileme kararını oluşturulan ya da soruşturmaya muhatap olmuş insanların soruşturma sonucu alınmadan, hukuki yönden açığa çıkmadan, haklı veya haksız oldukları belli olmadan bunlara bir de 'gelin sizlerle beraber seçimi yapıyoruz' demek. Seçim olmuş olabilir. Bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir. Fakat siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem, 19 gün bu tartışılacak. Bunun da tadı tuzu kalmıyor. Sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir. Millet de görevinin başındadır."

'BU PENÇE, KARTAL PENÇESİ GİBİ KUVVETLİDİR'

Devlet Bahçeli Pençe Harekatına ilişkin terörle mücadelenin kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini vurgulayarak "Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Şu an için Pençe, Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu Pençe, kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır" dedi.

'REFORM HAREKETİNİ OLUMLU GÖRMEKTEYİZ'

Devlet Bahçeli yargı üzerinde çok yönlü tartışmalar olduğunu bu tartışmaları ortadan kaldırabilmek için yapısal reformların ilk adımının yargı reformuyla atıldığını söyleyerek "Biz böyle bir reform hareketini olumlu görmekteyiz. Çok yönlü değerlendirerek çok yönlü istişarelerle yargıyı tartışmadan çıkarabilecek ve Türkiye'yi adalete kavuşturacak, adaletle beraber yaşamasını öğretilebilecek bir yapının çıkması lazımdır. Bu arada biz daha evvelden af yasası üzerinden Feti Yıldız beyin vermiş olduğu yasa tasarısı Meclis'te bulunmaktadır. Bu reform hareketleri içerisinde meclisteki bu metin de ele alınır birlikte değerlendirilirse belki daha hayırlı adımlar atılmış olur" diye konuştu.

'AHMET DAVUTOĞLU BEY 104 OLAYIM DİYORSA YOLU AÇIK OLSUN'

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı yönünde sinyaller verdiğini söylemesi üzerine şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Ancak siyasi hayat devam etmektedir. Oturmuş, genel kabul görmüş kadroları olan iktidar deneyimleri, muhalefet deneyimleri bulunan siyasi partiler demokrasinin akan nehirleridir. Bu nehirleri çaya, dereye çevirerek küçültmenin, zafiyete uğratmanın gereği yoktur. Burada öneli olan demokrasinin önemli kurumları haline gelmiş siyasi partilerin yani demokrasinin nehirlerini daha güçlü kılabilecek debiyi yükseltmekte yarar vardır. Bize de düşen görev bu olmalıdır. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacaklardır? 103 tane parti var, '104 olayım' diyorsa yolu açık olsun."

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber-Kamera: Nursima ÖZONUR- Fatih POYRAZ/ ANKARA,-

Kaynak: DHA