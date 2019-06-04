Bahçeli'den YSK kararı değerlendirmesi: Anlaşılması zor davranışlar

Kaynak: DHA

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yenilenecek İstanbul seçiminde haklarında soruşturma bulunan sandık kurulu başkanlarının görevlerine devam edeceği kararıyla ilgili, "Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir. Bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir. Fakat siyaseten tartışmayı tüketmez" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da bayram namazını kıldıktan sonra partililerle birlikte Alparslan Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti. Kuran'ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından Bahçeli, mezara karanfil bırakarak, su döktü. Bahçeli, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Bahçeli, İstanbul'da yenilenecek seçime 19 gün kaldığını hatırlatarak, şunları söyledi: "Karşılıklı sevgi, saygı içerisinde gerilim yaratmadan bugüne kadar ki YSK'nın aldığı kararları da aşırı derecede tartışmaya sokmadan 23 Haziran seçimlerini gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bu seçimlerde sonuç ne olursa olsun Türkiye'nin geleceğinin şekillenmesi açısından önemli bir adım olarak görülmeli. Artık başlatılmış olan yapısal hareketler, reformlar, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni 2023 hedefine ulaşacak tarzda milletçe, siyasi partilerce, aydınlarca gözden geçirilerek, tartışılarak, çözümler üretilerek ve ortak görüşler meydana gelecek tarzda faaliyeti götürmekte yarar vardır. MHP olarak biz bu düşünceyle bayram sonrası Türkiye'yi okumaya çalışıyoruz. İnşallah İstanbul seçimleri de hayırlara vesile olacaktır."'İSTANBUL'UN HER YERİNDE MİTİL VAR'Devlet Bahçeli, İstanbul'da MHP'nin 'hemşeri hareketi' adı altında başlattığı çalışmaların 80 ili de kapsayarak, 3 etap üzerinde sürdürüldüğünü söyledi. Bahçeli, "Başkanlık divanımızın değerli üyelerinden, milletvekili arkadaşlarımızdan, siyaseten geçmişte hareketimiz içerisinde yer bulmuş şahsiyetlerden bir çalışma düzeniyle oluşturulmuştur. Hala devam etmektedir. Yani biz bu seçimlerde mitili oraya sermiştik. Ama bazıları mitili nereye serdiğimizi bir türlü bulamıyorlar. Halbuki İstanbul'un her yerinde mitil var. Her ülküdaşımız orada mitili sermiş, çalışmaları sürdürüyor. O bakımdan faaliyetlerimiz yoğun geçmiştir, faydalı olmuştur. ve Türkiye'de yeni bir hemşehri ruhu hareketiyle yeni bir birlik şuuru ve ruhu ortaya çıkmıştır. Hangi partiden olursa olsun kapılar çalınıyor, görüşler alınıyor ve birbirlerine yardımcı olması temennilerinde bulunuluyor. Bunu yaparken de siyasi parti olarak bir gerilim yaratılmıyor. Bunlar güzel hareketlerdir. Diğer siyasi partilerde de bu görülmeye başlamıştır. O bakımdan 19 gün içinde yine bu çalışmalar devam edecek. Ben de zaman zaman İstanbul'a gitmek suretiyle çalışmalara katkı sağlayacağım" dedi.'BU TÜR DAVRANIŞLAR ANLAŞILMASI ZOR DAVRANIŞLAR'Devlet Bahçeli, YSK'nın soruşturma geçiren sandık kurulu başkanlarını tekrar İstanbul seçimlerinde görevlendirmesi kararını da değerlendirerek, "Bu tür davranışlar anlaşılması zor davranışlar olarak dikkat çekmektedir. Hangi anayasal kurum olursa olsun bu tür davranışlarla Türk milleti muhatap edilmektedir. Soruşturma başlattığınız ve seçimi yenileme kararını oluşturan ya da soruşturmaya muhatap olmuş insanların soruşturma sonucu alınmadan, hukuki yönden açığa çıkmadan, haklı veya haksız oldukları belli olmadan bunlara bir de 'gelin sizlerle beraber seçim yapıyoruz' demek, seçim olmuş olabilir, bu insanlar hatalarından vazgeçmiş olabilir. Fakat siyaseten tartışmayı tüketmez. Şimdi yeni gündem; 19 gün bu tartışılacak. Bunun da tadı tuzu kalmıyor. Sabırlı olacağız. Kimi görevlendirirlerse görevlendirsinler esas görevli millettir. Millet de görevinin başındadır" diye konuştu.'BU PENÇE, KARTAL PENÇESİ GİBİ KUVVETLİDİR'Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen 'Pençe Harekatı'na değinerek, terörle mücadelenin kararlı ve kesintisiz bir şekilde devam ettiğini söyledi. Bahçeli, "Türk milletini her aşamada meşgul edebilecek bu durumlar ortadan kaldırılmalıdır. Şu an için Pençe, Kandil ve çevresine atılmıştır. Bu Pençe, kartal pençesi gibi kuvvetli bir pençedir. Sonuç hayırlı olacaktır" dedi.'REFORM HAREKETİNİ OLUMLU GÖRMEKTEYİZ'Bahçeli, yargı üzerinde çok yönlü tartışmalar olduğunu, bu tartışmaları ortadan kaldırabilmek için yapısal reformların ilk adımının yargı reformuyla atıldığını kaydetti. Bahçeli, "Biz böyle bir reform hareketini olumlu görmekteyiz. Çok yönlü değerlendirerek, çok yönlü istişarelerle yargıyı tartışmadan çıkarabilecek ve Türkiye'yi adalete kavuşturacak, adaletle beraber yaşamasını öğretilebilecek bir yapının çıkması lazımdır. Bu arada daha evvelden af yasası üzerinden Feti Yıldız beyin vermiş olduğu yasa tasarısı Meclis'te bulunmaktadır. Bu reform hareketleri içerisinde Meclis'teki bu metin de ele alınır, birlikte değerlendirilirse belki daha hayırlı adımlar atılmış olur" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN YENİ PARTİYE İHTİYACI YOK'Devlet Bahçeli, bir gazetecinin eski başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine de, "Türkiye'nin yeni bir partiye ihtiyacı yok. Ancak siyasi hayat devam etmektedir. Oturmuş, genel kabul görmüş kadroları olan iktidar deneyimleri, muhalefet deneyimleri bulunan siyasi partiler demokrasinin akan nehirleridir. Bu nehirleri çaya, dereye çevirerek küçültmenin, zafiyete uğratmanın gereği yoktur. Burada önemli olan demokrasinin önemli kurumları haline gelmiş siyasi partilerin, yani demokrasinin nehirlerini daha güçlü kılabilecek debiyi yükseltmekte yarar vardır. Bize de düşen görev bu olmalıdır. Ahmet Davutoğlu Bey ne yapacaklardır? 103 tane parti var, '104 olayım' diyorsa yolu açık olsun" şeklinde konuştu.- Ankara