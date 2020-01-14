Haberler » Güncel » Bahçeli: 'Dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de... - Haber

Bahçeli: "Dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı.

14.01.2020 12:00 | Son Güncelleme: 14.01.2020 12:03
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısına katıldı. (2)
"Sağlığım üstünden spekülasyona yeltenenler kötü dilek ve temennilerini açıktan veya şifreli mesajlarla servis edenler bilmelidir ki biz şer ve şekavet kişilere değil er kişilere edepli ve erdemli gönüllere bakarız"
"Dua edenler bela okuyanlardan fazla olduktan sonra ne fırtınadan korkarız ne de felaketlerden kaçarız"
"MHP, bedeli kanla, canla ödenmiş kaynağını Türk İslam ülküsünde bulmuş Türk Milliyetçiliğinin, Türk Milliyetçilerinin anıtıdır, andıdır, ahdidir"
Bahçeli:

MHP, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:46  KİLYOS'TA KAYIP BALIKÇILARIN CESEDİNE ULAŞILDI 1 - Haber
12:46  flaş//2 - Haber
12:46  Samsun'da çöp kamyonunda bulunan cesetle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı - Haber
12:45  Tacizcisini öldüren babasına verilen cezaya tepki gösterdi - Haber
12:45  İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Affedilemez bir hata" - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
00:34  Aynı pastaneyi dört kez soydular, beşincide yakayı fena ele verdiler - Haber
14.01.2020 12:49:57