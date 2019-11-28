Bahçeli, erken seçim iddialarıyla ilgili sessizliğini bozdu: Herkes hesabını 2023'e göre yapsın

Ankara kulislerinde erken seçim iddiaları konuşulurken MHP lideri Devlet Bahçeli, bu iddialarla ilgili sessizliğini bozdu. 2023'ü işaret eden MHP lideri, "Herkes hesabını 2023'e göre yapsın" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkgün Gazetesi'ne gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunarak erken seçimle ilgili "Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın" açıklamasını yaptı.

"BU TALEPLER YANLIŞTIR"

Bahçeli iddialarla ilgili, "HDP'nin ne işi olur sine-i milletle, onların dönüp dolaşacakları yer Kandil'in mağara kovuklarıdır, terörün sine-i melanetidir. Meydan okuyorlarmış, okusalar ne yazar okumasalar ne çıkar? Bizim durduğumuz yer bellidir. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminin normal tarihi Haziran 2023'tür. Erken seçim talepleri yanlıştır. Herkes hesabını 2023'e göre yapsın. Milletimiz seçimlerden yorulmuştur. Siyasi polemikle geçecek vakit yoktur. HDP'nin peşine takılan CHP, İP ve SP'nin hali acıklıdır" dedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Biz sahnenin önünde PKK/YPG'yle mücadele ediyoruz diyen Bahçeli "Esad suçludur, katildir, kendi halkına ölüm saçmıştır" ifadesini kullanarak şunları kaydetti:

" Direkt görüşme ve temas onun yaptıklarını meşrulaştırır, ama farklı kanallardan Suriye Arap Cumhuriyeti'yle, Suriye halkıyla görüşmek, konuşmak ve anlaşmak mümkündür. Diplomasi çok boyutlu olmalıdır. Aktif ve çözüm odaklı olmalıdır. Sahada kazandıklarımız masalarda heba edilmemelidir. Suriye bizim iç meselemiz haline dönüşmüştür"

"İŞSİZLİK SORUNU AŞILACAKTIR"

Bahçeli şöyle devam etti:

"CHP'nin, İP'in, şunun bunun yıkım edebiyatı boşunadır. Türkiye ekonomisi kalkışa geçmiştir. Ekonomik dengelenme süreci başarılıdır. Makro ekonomik göstergeler düzelmektedir. İşsizlik sorunu da mutlaka aşılacaktır. Ülkemize güvenelim, karamsarlık ve korku aşılayanlara da itibar etmeyelim. Döviz çıktıkça ağızlarının suyu akan, başları dönen, içten içe sevinç çığlıkları atan satılmışlar bellidir, bilinmektedir. Gün birlik olma günüdür.

NE OLMUŞTU?

Yönettiği belediyelerin çoğuna terörle olan bağlantıları nedeniyle kayyum atanan ve Meclis'ten çekileceği iddiaları tartışılan HDP'den erken seçim çağrısı geldi. Eş genel başkanlar Sezai Temelli ve Pervin Buldan, "Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Bütün muhalefeti birleşmeye çağırıyoruz" dedi.

HDP, kamuoyuna şu çağrıyı yaptı: "AK Parti-MHP İttifakına Çağrımızdır: 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde de görüldüğü gibi çoğunluk desteğini kaybetmiş, toplumsal meşrutiyet zeminini yitirmiş bu iktidar, kayyımlar gibi siyasi darbe yöntemleriyle halkların iradesini gasbederek, hukuk dışı ve gayrimeşru yollarla toplumu daha fazla yönetemez. Türkiye halklarının AK Parti-MHP sultasından kurtulması için 'erken seçim' diyoruz. Bu bir meydan okuma çağrısıdır. Buradan hodri meydan diyoruz! Bütün muhalefeti bu erken seçim talebinin etrafında birleşmeye ve harekete geçmeye çağırıyoruz."