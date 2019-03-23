Devlet Bahçeli, Erken Seçim Sorusuna Net Yanıt Verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir televizyon kanalında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, "Yüzde 50'nin altına düşerseniz erken seçim gündeme gelebilir mi?" sorusuna "Bizim açımızdan gelmez" yanıtını verip erken seçime kapıyı kapattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Habertürk TV, Show TV ve Bloomberg HT ortak yayınında soruları yanıtladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"YÜZDE 52'NİN ÜZERİNDE OY ALACAĞIZ"

Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında inancım odur ki oyu yüzde 52'nin üzerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.

BEKA TARTIŞMASI

Türkiye'de son günlerde beka tanımayan unsurların ve siyasilerin çıktığını ifade eden Bahçeli, "Bekasız bir ülke olur mu? Bekanın yok farz edildiği bir yer olabilir mi?" dedi.

ERKEN SEÇİM SORUSU

"Eğer bu hedeflediğiniz yüzde 52 olmaz, yüzde 50'nin altına düşerse erken seçim Türkiye'nin gündemine gelir mi?" sorusuna ise Bahçeli, "Gelmemesi lazım. Bizim açımızdan da gelmez" yanıtını verdi.

"Siz gündeme getirir misiniz?" sorusuna ise Bahçeli, "Hayır getirmeyiz. Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimleri sonrasında benim inancım odur ki daha yüksek oranda olacaktır. Yüzde 52'nin üzerinde olacaktır" cevabını verdi.