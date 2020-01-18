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Bahçeli: "Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hezeyandır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı.

18.01.2020 13:54 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:58
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katıldı. (1)
"Sağlıklı ve ayakları yere basan aynı zamanda kökünden ve öz değerlerinden kopmayan değişim dinamikleri kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Tarih şuuruna sahip toplumların geleceği kavrama ve kurma iradesine haiz milletlerin çağın gerisine düşmeleri, hadiseleri geriden takip etmeleri aklın doğasına aykırıdır. Geçmişi kucaklamadan geleceğin köprülerini kurmak hakikaten de hezeyandır"
Bahçeli:

Siyaset, Güncel

Kaynak: AA


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