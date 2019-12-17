Bahçeli, "Gerekirse vekil veririz" diyen Akşener'e açtı ağzını yumdu gözünü: Siyasetin bir ahlakı olmalıdır

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere ilişkin bir açıklama yaptı. Yazılı açıklamada bulunan Bahçeli, "Davutoğlu ve Babacan'a gerekirse vekil veririz" diyen İYİ Parti lideri Akşener'i çok sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli, "Siyasetin bir ahlakı, bir adamlığı, bir aklı, bir de ilkesi vardır ve olmalıdır" dedi.

Bahçeli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Demokrasiyi soysuzlaştırıp siyaseti sabote etmek isteyenlerin karışık ve kirli faaliyetleri son zamanlarda hız ve yaygınlık kazanmıştır. Bunlar milletimizin iradeleriyle seçilmiş muhterem milletvekillerini siyasi çıkarlar uğruna pazarlayıp peşkeş çekecek kadar zıvanadan çıkmışlardır.

"SİYASETİN BİR ADAMLIĞI OLMALIDIR"

Geçmişte benzerlerine şahit olunan kiralık milletvekili sezonu tekrar açılmıştır. Bu durum partisi ve fikriyatı ne olursa olsun değerli milletvekili arkadaşlarımıza hakaret ve hürmetsizliktir. Milletvekillerinin siyasi zorunluluktan dolayı parti değiştirmeleri başka bir şey, belirli bir maksada matuf ve süreli olarak farklı partilere görevlendirilip gönderilmeleri başka bir şeydir. Milletvekilleri alınıp satılacak meta değildir. Gazi Meclisimizin muhterem üyeleri siyasi ikbal ve intikam vasıtası olamayacaktır. Aksi bir durum en başta Türk milletinin irade ve seçimine büyük bir saldırı ve suikast olarak değerlendirilecektir. Siyasetin bir ahlakı, bir adamlığı, bir aklı, bir de ilkesi vardır ve olmalıdır.

"BUNLARDAN NASİBİNİ ALMAYANLAR DEĞERSİZDİR, İLKESİZDİR..."

Bunlardan nasibini alamayanların siyasi mücadeleleri beyhude bir çırpınış olmanın yanında değersizdir, ilkesizdir, hedefsizdir ve ruhsuzdur.

Türk milleti maceraya kapalıdır. Kara kampanyalara, karanlık oyunlara, melun oluşumlara da dayanıklıdır. Milli her meselede direnme imkânlarını tamamen kaybeden malum siyasi zihniyetleri tarihi fırsat olarak gören yerli ve yabancı mihraklar milletimiz için sakladıkları ertelenmiş hesaplarını ardı ardına görmek için devrededir."

AKŞENER NE DEMİŞTİ?

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurduğu partiye, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener destek vermişti. "Yeni kurulan partiler sizden milletvekili istese verir misiniz?" sorusuna Akşener, "Evet veririm biz de böyle bir yoldan geçtik" şeklinde yanıt vermişti.