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Bahçeli, hastane çıkışı "Geçmiş olsun" dileklerine "Sağ olun" diyerek yanıt verdi

Enfeksiyona bağlı ateş yükselmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan MHP Lideri Devlet Bahçeli, taburcu olduğu sırada kendisini bekleyenlerin geçmiş olsun dileklerine "Sağ olun teşekkürler" sözleriyle karşılık verdi.

23.09.2019 17:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sabah saatlerinde kaldırıldığı hastaneden öğleden sonra taburcu edildi. Devlet Bahçeli çıkışta soruları yanıtlamadı sadece geçmiş olsun dileklerine "Sağ olun teşekkürler" dedi.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sabah saatlerinde gelen haber endişe yaratmıştı. Çalışmak içinpartiye giden Bahçeli, burada rahatsızlandı.

ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ, HASTANEYE KALDIRILMA NEDENİNİ AÇIKLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bahçeli'nin üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateşi yükseldiği için hastaneye kaldırıldığını söyledi.

TABURCU OLDU

Tedavisini bizzat Başkent Hastanesi rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Prof. Dr. Ali Haberal yaptı. Bahçeli, saat 15.40'da Başkent Üniversitesi hastanesinden taburcu edildi. Devlet Bahçeli'ye aracına kadar Prof. Dr. Mehmet Haberal ve Rektör Prof. Dr. Ali Haberal eşlik etti.

"SAĞ OLUN, TEŞEKKÜR EDERİM"

Bahçeli kendisini bekleyen medya mensuplarının sorularını yanıtlamadı. Sadece geçmiş olsun dileklerine karşılık, "Sağ olun, teşekkür ederim" demekle yetindi. Partililerin alkışları eşliğinde makam aracına binen Devlet Bahçeli dinlenmek için evine geçti.

Bahçeli, hastane çıkışı

Devlet Bahçeli, Politika, Güncel

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