ANKARA (İHA) – MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır" dedi.



Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu'nda Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un şanlı Türk bayrağını yırtması üzerine sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Türk bayrağının rengini şehit kanından aldığını kaydeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ay yıldız al bayrak rengini şehit kanından alan bağımsızlık sembolümüzdür. Türk bayrağı Türk milletinin itibarını, istikbalinin kutlu iradesini temsil ve temin eden muhteşem varlık hükmüdür. Bayrak millettir, devlettir, egemenliktir, kısacası milli kimliğin alametifarikasıdır" ifadelerini kullandı.



"Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur"



Bürksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Yunan milletvekilinin Türk bayrağı yırtmasını namertlik olarak nitelendiren Bahçeli, şunları kaydetti:



"Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu'nda alçak bir Yunan milletvekili Türk bayrağına musallat olmuş, kalleş ve kirli elleriyle şerefli Türk bayrağını yırtmıştır. Bu namertlik skandal ötesidir, vahim bir provokasyondur. Bu rezilin cüreti necaset cüssesinden taşmıştır. Husumet ve hıyanet nöbetine giren Yunan milletvekili ders almak istiyorsa ya karanlık geçmişine ya da işgalci dedelerinin acıklı akıbetine bakmalıdır. Diyor ya Arif Nihat Asya; 'Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım, seni selamlamadan uçan kuşun yuvasını bozacağım' Herkes kendine yakışanı yapar. Yunan bayrak yırtar, Türk milleti bayrağını yükseltir. Biz ki bayrağın altında doğduk, yine altında yaşayacağız. Yunan mezaliminin, Yunan zilletinin bayrağımıza hakaret ve huşuneti bez parçasından farksız kurumuş vicdanlarının ifa ve ilanıdır."



"Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum"



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez" sözlerini hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:



"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 10 Eylül 1922'de önüne serilen Yunan bayrağını çiğnememiş, Yunan Kralı Konstantin'in aşağıların aşağısı durumuna düşmemişti. ve demişti ki, 'Bayrak bir milletin onurudur. Ne olursa olsun yerlere serilemez ve çiğnenemez' Nitekim bayrak düşmanlarıyla farkımız aynısıyla budur. Bizi Türk milleti yapan haslet ve hakikat de burada aranmalıdır. Asalet ve ahlak vardır, önüne serilen bayrak düşman bayrağı da olsa çiğnemez, çiğnetmez; köksüz ve soysuz vardır, eline geçirdiği bayrağı ilk fırsatta yırtar. Avrupa Parlamentosu'nda Türk bayrağının yırtılmasını şiddetle kınıyorum. Şereften nasibini almamış soytarı ve ırkçı Yunan milletvekili hakkında lazım gelen bütün siyasi ve cezai tedbirlerin süratle alınmasını sabırsızlıkla ve acilen bekliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA