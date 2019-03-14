Bahçeli: Kılıçdaroğlu Kim Oluyor da Bize Milliyetçilik Ahkamı Kesiyor?

Kaynak: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki göstererek, "Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cürreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu ya aklıyla zoru vardır ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Aksaray'da 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlediği mitinge katıldı. Burada halka seslenen Bahçeli, Aksaray Belediye Başkanlığı için Cumhur İttifakı'nın olmadığını, iki partinin adaylarının ayrı olduğunu hatırlattı. Bahçeli, "AK Partili kardeşlerimizle biriz, beraberiz" diyerek üslup ve sözlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.'CHP ROTAYI ŞAŞIRMIŞ'Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, "Zillet ittifakını oluşturan CHP'si, İP'i, HDP'si, ÖDP'si, SP'si, Cumhur İttifakı için devamlı dedikodu yayıyorlar. Devamlı açığımızı arıyorlar, devamlı fitne, fesat çıkıyorlar, Cumhur İttifakı'nı çekemiyorlar, milli bekamızı kaldıramıyorlar. Zillet, melanet, hatta hıyanet içindeler. PKK ile yan yana yürüyorlar" dedi.CHP'ye yüklenen Devlet Bahçeli, "Şu işe bakar mısınız; CHP Bartın Milletvekili, PKK'lılara 'kardeşim' diyor, onlardan oy istiyor, 'aman' diyor. Kılıçdaroğlu ise bunu örtmek, bahane bulmak için kıvranıyor, kırk dereden su getiriyor. Aziz Atatürk'ün kurduğu partinin acıklı durumuna bakar mısınız. CHP rotayı iyice şaşırmış, istikametini tamamen bozmuş, tarihsel çizgisinden çok tehlikeli bir şekilde kopmuştur. İstanbul Silivri'de bir HDP'li ne diyor; 'Genel merkezimizden talimat geldi, CHP'yi destekleyeceğiz', HDP'li bir milletvekili ve eski eş başkan da 'AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' açıklamasını yapıyor. Yine mevcut bir eş başkan, 'Kürdistan'da kazanıp, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' demekle de kalmıyor, huzurun gelmesi için bebek katilinin üzerindeki tecridin kalkması istiyor. Bunlar aklını oynatmış, yollarını şaşırmış, bunlar ihaneti alenileştirmiş. CHP'ye oy veren kardeşlerim, PKK'ya mahkum edilemez. CHP'ye oy veren Atatürk sevdalısı kardeşlerim zillete düşürülemez" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİBahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası ile ilgili açıklamalarına tepki göstererek şöyle devam etti:"Kılıçdaroğlu, Sakarya'daki Tank Palet Fabrikası üzerinde yalan inşa etmesin. Dönsün, şanlı Milli Mücadele yıllarına bakmayı denesin. Bize milliyetçilik anlatmasın. Buna hiç teşebbüs etmesin. Kılıçdaroğlu kim oluyor da bize milliyetçilik ahkamı kesiyor? Kimliksiz ağızlardan milliyetçilik nasıl çıkıyor? Bu cüreti nereden alıyor, bu cesareti kimler aşılıyor? Kılıçdaroğlu ya aklıyla zoru vardır ya girdiği siyasi komadan çıkamamıştır. YPG'nin Türkiye'ye saldıracağına inanmayan bir şahsiyetin, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturması utanç vesikası, rezaletin daniskasıdır. Kılıçdaroğlu, Altı Ok'tan Milliyetçiliği fiilen sökeli çok uzun zaman olmuştur. CHP, PKK'nın kuyruğuna takılmış, FETÖ'nün vagonu olmuştur. Bize 'sarayın bekçisi' diyen ahmaklar, biz bu vatanın bekçisiyiz, biz al bayrağın bekçisiyiz, biz susturulamayacak ezanın bekçisiyiz. 'Aksaray için gerekirse can feda olsun' diyen yiğit neferleriz. CHP Genel Başkanı bizimle boy ölçüşemez. Millilik konusunda bizim yanımızdan geçemez. Çünkü ağırlıklarımız farklıdır, ilgimiz farklıdır, safımız farklıdır, zihniyetlerimiz bambaşkadır. Kılıçdaroğlu ve İP, ne milliyetçiliği bilir ne milliyeti ne adamlığı bilirler ne de erdemli olmayı. Onlar gitsin HDP ile fısıldaşsınlar, onlar gitsin PKK ile yanak yanağa gezsinler, onlar gitsin YPG/PYD, FETÖ ile meşhur olsunlar. Zira yaptıkları budur, yapacakları da budur. Zillet ittifakı denen, teker sokulan çomaktır. Zillet ittifakı Türkiye'nin karşı cephesi, husumet odağıdır."'PATLICAN PAHALI İSE DÜNYANIN SONU DEĞİL'"Zillet ittifakı ezan sesinden rahatsız. Zillet ittifakı bayrağımızı yakanlardan, İmralı canisinin heykelini yapmaktan bahsedenlerden memnun" diye konuşmasını sürdüren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:"Milli bekamızı duyduklarında şok oluyorlar. Hemen işi ekonomiye getiriyorlar. Bunlar meymenetsiz. Patlıcan yazın ucuzlar, biber, domates yaz aylarında bollaşır. Bekayı, patlıcanla mukayese etmek izansızlık değil mi? Bekayı, tencerenin kaynayıp kaynamadığıyla değerlendirmek haksızlık değil mi? Elbette her vatandaşım, her şeyin en güzeline layıktır. Dileriz ki herkes, istediğini yesin, istediğin içsin; kimsenin sofrasında gözümüz yok. Ama patlıcan pahalı ise bu dünyanın sonu değildir. Ucuzladığında herkes alır, herkes doya doya yer. Beka yenir mi? Bekanın pahalı ya da ucuzluğundan bahsedilebilir mi? Beka olmadan 'aç yattım, tok kalktım' demek mümkün olur mu? Beka olmadan kundaktaki yavrularımızın, henüz bıyığı terlememiş yavruların, onurundan, ömürlerinden, geleceklerinden bahsedebilir mi? Beka yoksa, vatan yoktur, Aksaray yoktur, millet yoktur. Akşam etrafında toplanacağımız sofra yoktur. Beka yoksa bereket yoktur, beraberlik yoktur, bağımsızlık yoktur. 31 Mart seçimleri beka seçimidir. 31 Mart seçimleri, terörü övenlerle, milleti yükseltenler ve Aksaray'a sevda duyanlar arasında yapılacaktır."? - Aksaray