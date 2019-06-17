17.06.2019 23:32
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Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı

Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik Amerikan otomobiliyle Ankara caddelerinde görüntülendi.
Klasik otomobillere olan ilgisi bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerikan yapımı klasik otomobiliyle Ankara turu attı. Yolculuğu boyunca en sevdiği sanatçılardan Ferdi Tayfur'un 'Mahkumların Duası' şarkısını dinleyen Bahçeli, otomobilini Anadolu Bulvarı ile Dumlupınar Bulvarı üzerinde sürdü. Bahçeli, yolda kendisini görerek bozkurt işareti yapan Ankaralılara selam vermeyi de ihmal etmedi.


- Ankara
Kaynak: DHA
Devlet Bahçeli, Ankara, Politika

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