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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingine katıldı. (3)MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Yavaş yavaş tükenenler, Ankara'ya PKK'lıları taşıma görevini size veren ne idiği belirsiz ajansınız mıydı? Yoksa size dayatılan kara ajandada yazılı olan talimatlar bunlar mıydı? Mert olun, yürekli olun, adam olun, cesaretiniz varsa kimlerle yan yana yürüdüğünüzü, hangi mihraklarla omuz omuza verdiğinizi gelin Ankaralıya anlatın."MHP Genel Başkanı Bahçeli: "(Mansur Yavaş) Eski ülkücüymüş, eski MHP'liymiş, bunların hepsi masal, hepsi fasa fisodur. ya ülkücüsündür ya değilsindir"