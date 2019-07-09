09.07.2019 12:52
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Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değil, Akşener: Görevden başkan değil, damat alınmalıydı

Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değil, Akşener: Görevden başkan değil, damat alınmalıydı

Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değil, Akşener: Görevden başkan değil, damat alınmalıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarında liderler, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması konusunda mesajlar verdi

Bahçeli: Merkez Bankası Başkanı ayrıcalıklı değil, Akşener: Görevden başkan değil, damat alınmalıydı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantılarında liderler, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın görevden alınması konusunda mesajlar verdi.

İYİ Parti lideri Meral Akşener ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM grup toplantısında konuştu. İki liderin gündeminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı cuma günü bir Kanun Hükmünde Kararname ile görevden alması vardı.
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Kaynak: Euronews.com
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası, Türkiye, TCMB, Dünya

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