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Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır.

12.10.2019 12:46Bahçeli, mesaisine pazartesi başlayacak
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Genel Başkan Bahçeli'nin pazartesi günü mesaiye başlayacağını bildirdi. Yalçın, şunları kaydetti:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli önemli bir üst solunum yolu rahatsızlığı geçirmiştir. Ancak şükür ki hastalığında tedavi döneminin sonuna gelinmiştir. Sayın Devlet Bahçeli, önümüzdeki pazartesi (14.10.2019) gününden itibaren Genel Merkezimizde mesaisine başlayacaktır."

Güncel

Kaynak: AA

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