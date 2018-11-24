Bahçeli, MHP Antalya İl Binasının Açılışını Yaptı

MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, partisinin Antalya
il başkanlığı binasının açılışını yaptı.
Bahçeli, Antalya'daki bir otelde yapılan il başkanları ve belediye başkanları ortak toplantısında yaptığı konuşmanın ardından Kepez
ilçesi Sakarya Bulvarı
'ndaki MHP Antalya il binasının açılışına katıldı.
Burada kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili
Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy
ve protokol üyeleriyle kurdele keserek, yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.
Daha sonra binayı gezerek, il başkanlığı makamında partililerle buluşan Bahçeli, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü
ve belediye başkanlarıyla sohbet etti.
Sakarya Bulvarı,Kepez,Antalya,Milliyetçi Hareket Partisi
24 Kasım 2018 Cumartesi 16:55