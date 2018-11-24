Bahçeli: Mhp, İstanbul, Ankara ve İzmir'de Büyükşehir Adayı Göstermeyecek (4)

BAHÇELİ PARTİSİNİN İL BİNASININ AÇILIŞINI YAPTI Belek
Turizm Merkezi'nde yapılan il başkanları ve belediye başkanları toplantısına katılan MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, daha sonra Kepez
ilçesi Sakarya Bulvarı
'nda yeni yapılan MHP Antalya
İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı. Burada kendisini karşılayanları selamlayan Bahçeli, MHP Antalya Milletvekili
Abdurrahman Başkan, İl Başkanı Mustafa Aksoy
ve protokol üyeleriyle açılış kurdelesini kesti. Binayı gezen Devlet Bahçeli, il başkanlığı makamında partililerle bir araya geldi. Bahçeli burada Kepez Belediye Başkanı AK Partili Hakan Tütüncü
ve partililerle sohbet etti.
Antalya,Kepez,Devlet Bahçeli,Milliyetçi Hareket Partisi
24 Kasım 2018 Cumartesi 17:43