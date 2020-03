Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletine meydan okuyan, Türkiye 'ye kafa tutan, yiğit evlatlarımıza pusu kurup silah çeken kim varsa dökülen kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur." dedi.Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada nice cesaret, feragat ve hamiyet örnekleriyle vatanın ve milletin bekasının asırlarca korunduğunu söyledi.Vatan topraklarının her karışının, eski hakimiyet havzalarının her köşesinin şehit kanlarıyla sulandığını, Türk milletinin hatıralarıyla süslendiğini dile getiren Bahçeli, şehitlerin, Türk tarihinin kilit taşları, milli kader ve kararın yegane iftihar kaynakları olduğunu belirtti.Bahçeli, "Ölürsem şehit, kalırsam gazi" diyen bir milletin, "Yare nişandır tenine erlerin, şehitlik son rütbedir askerin" duruşuna sahip vatan evlatlarının kolunu bükecek, boynunu eğecek, diz bağlarını çözecek ne bir güç ne de bir kudret olduğunu vurguladı."Şehit zamanın şahidi, milli varlığımızın şahabı ve şahikasıdır." diyen Bahçeli, şehitlerin teminatıyla sahip olunan mukaddesat zırhını orasından burasından tahrip edecek bir silahın henüz icat edilmediğini söyledi.Suriye'nin 14 eyaletinden biri olan İdlib'de 27 Şubat 2020'de yaşanan şehadetlerin, milleti ziyadesiyle üzdüğünü, derinden yaraladığını dile getiren Bahçeli, "Alçak Esad ve ahlaksız destekçileri kanımızı dökmüştür. Ne olursa olsun, kim hangi saldırıyı yaparsa yapsın, Türk milletinde verilecek kan da bitmez, ayağa kalkacak kahraman da eksilmez. Kurt kışı geçirir geçirmesine, ama yediği ayazı unutmaz. Atılan okları, kurulan tuzakları hatırından ve havsalasından asla çıkarmaz." ifadelerini kullandı."Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan her saldırıyı nefretle lanetliyorum"Bahçeli, İdlib'in Cebel Zaviye bölgesindeki Balyun kasabasında konuşlu Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına önce karadan roket ve top mermileriyle saldırı düzenlendiğini, arkasından hava bombardımanı başladığını hatırlattı.Rejim uçakları ve destekçilerinin, bölgeye intikal eden bir konvoy ile kahraman Türk askerlerinin bulunduğu eski bir belediye binasını alenen hedef aldıklarını anlatan Bahçeli, burada çok sayıda askerin şehit düştüğünü kaydetti.Oluşan enkazın altında kalan Mehmetçiğe yardım etmek isteyen Türk askerlerinin ise saldırıların devam etmesi üzerine bir başka binaya sığındıklarını ancak buranın da ateş altına alındığını aktaran Bahçeli, hunhar saldırıda 34 askerin şehit olduğunu, 32 askerin yaralandığını belirtti.Bu alçak saldırının içinde Suriye, İran ve Rusya olduğunu, hepsinin birden cinayet devriyesine çıktıklarını vurgulayan Bahçeli, "Türk askerinin kanı bu husumet cephesi tarafından dökülmüştür.Niyazım odur ki şehadetleri mübarek olsun.Zalimlerin kanı kurusun, Türk milletinin ahı tutsun. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan her saldırıyı nefretle lanetliyorum." dedi."Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak"Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk milletine sabır ve başsağlığı dileyen Bahçeli, şunları kaydetti:"Karanlık emel sahipleri bilmelidir ki dirimiz asker, vurulanımız şehittir. Onların dirisi kalleş, vurulanı ise leştir. Türk milleti şehitlerine minnettardır ve onlar ölmemiştir. Allah yolunda öldürülenlere 'Ölüler.' demeyiz. Bilakis onlar diridirler, fakat biz anlayamayız. Nitekim Allah tektir, ordusu Türk oğlu Türk'tür. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bize namlu çeviren, kurşun atan, bomba fırlatan delik deşik edilmeye, devrilip gömülmeye mecburdur, müstahaktır.Türk milletine meydan okuyan, Türkiye'ye kafa tutan, yiğit evlatlarımıza pusu kurup silah çeken kim varsa dökülen kanlarda boğulmaya sonuna kadar mahkumdur. Doğudan batıya, kuzeyden güneye büyük bir aile şuuruyla kenetlenip, birbirimize dayanarak, birbirimizden güç alarak, milli birliğimizi perçinleyerek bu zor dönemi atlatacağız. Hiçbir zalim, hiçbir zorba Türkiye'ye kanlı dişlerini geçiremez. 21 ilimizde al bayrağa sarılı şehit naaşları muazzam katılım ve sahiplenmeyle omuzlarda taşınmış, dualarla vatan topraklarına emanet edilmiştir."(Sürecek)