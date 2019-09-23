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Bahçeli, mide bulantısı şikayetiyle hastanede

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mide bulantısı şikayetiyle başvurduğu hastanede tedaviye alındı.

23.09.2019 13:02Bahçeli, mide bulantısı şikayetiyle hastanede
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, mide bulantısı şikayetiyle başvurduğu hastanede tedaviye alındı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel başkanımızın sağlık durumu son derece iyi, mükemmel durumdadır" dedi.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi'ne başvurdu. Bahçeli, hastanede yapılan muayene ve tetkiklerin ardından tedaviye alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, hastane önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. İddia edildiği gibi beyin kanaması ya da kalp hastalığı yoktur. Şu anda şuuru açık, konuşabilir durumdadır, istirahat etmektedir. Hastane başhekimi geniş bir şekilde ilerleyen saatlerde paylaşacaktır. Sayın genel başkanımızın sağlık durumu iyi ve mükemmel durumdadır" dedi.
Yalçın, basın mensuplarının "Midesi neden bulanmıştır?" sorusu üzerine, "Tetkikler sonucu hekimlerimiz ifade edecektir. Tetkiklerin çoğu yapıldı. Hiçbir şeyi yok, herhangi bir problem yok" diye konuştu.



Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Politika

Kaynak: DHA

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