Bahçeli: "(Millet İttifakı) Yanlarına Bölücü Ortakları Hdp'yi Almışlar"

- MHP
'nin Manisa
mitingiMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı
'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti. (2)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP
'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye
'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir"
Cumhuriyet Meydanı, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
Kaynak: AA