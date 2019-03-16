16 Mart 2019, 18:47
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Bahçeli: "(Millet İttifakı) Yanlarına Bölücü Ortakları Hdp'yi Almışlar"

- MHP'nin Manisa mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.

- MHP'nin Manisa mitingi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması MANİSA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingine katılarak vatandaşlara hitap etti.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İsimleri 5 harften oluşan 3'lü çete var ya; milletin başına püsküllü beladır. Yanlarına bölücü ortakları HDP'yi almışlar, karanlığa doğru yolculuğa çıkmışlardır. Türkiye'ye tuzak kuran, Türk milletini uçuruma çekmek isteyen bu zillettir" Cumhuriyet Meydanı, Devlet Bahçeli, MHP, Güncel
Kaynak: AA