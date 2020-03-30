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Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum.

30.03.2020 22:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:18
Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi. Zor günlerin, dayanışma ve yardımlaşmayla aşılacağını vurgulayan Bahçeli, "İçinden geçtiğimiz zor günleri dayanışma duygularını teşvik ederek, yardımlaşma hissiyatını harekete geçirerek aşacağımıza yürekten inanıyorum. Birbirimize el uzatırsak, zorda kalanlara destek verirsek hem insani hem de İslami sorumluluklarımızı yerine getirmiş oluruz. Bugün akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını dikkatle takip ettim. 'Biz bize yeteriz' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası hakikaten takdir ve tebrike layıktır. Sayın Cumhurbaşkanımıza gönülden teşekkür ediyorum. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı olarak Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum. İnşallah bu günleri atlatacağız, inanç birliği yaparak, ortak akıl ve irade paydasında buluşarak huzurlu ve güvenli yarınlara beraberce ulaşacağız" açıklamasında bulundu."Ben sen yok, biz varız. Çetin şartları omuz omuza birlikte göğüsleyeceğiz" diyen Bahçeli, Türkiye'nin koronavirüse asla teslim olmayacağını aktardı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Bahçeli, MHP, Politika
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Haberler ›› Politika ››Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na beş maaşımla katılıyorum - Haberler

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