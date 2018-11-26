Bahçeli'nin 3 Büyükşehir Kararından Sonra Konsensus Anket Şirketi: AK Parti İstanbul'da Rahat, Ankara Bıçak Sırtı

MHP'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayarak, ön koşulsuz AK Parti'yi destekleme kararı sonrası gözler üç büyükşehire döndü. MHP'nin vereceği desteğin bu üç şehirde dengeleri değiştireceğini savunan Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, "AK Parti, İstanbul'da yüzde 50'yi geçer" dedi. Sarı, ellerindeki verilere göre Ankara'da ise durumun AK Parti açısından bıçak sırtında olduğunu söyledi.

Murat Sarı, Sabah gazetesine verdiği röportajda şunları söyledi.

İSTANBUL

En son yaptığımız çalışmada partilerin İstanbul'daki oy dağılımları şu şekilde çıkmıştı; Yüzde 49 AK Parti, yüzde 41 CHP, yüzde 5 HDP, yüzde 4 MHP. AK Parti'nin İstanbul'da yüzde 50'yi geçme olasılığı çok yüksek. Burada MHP tabanının motivasyonu da önemli. Bunu seçim sürecini girdiğimizde yaptığımız araştırmalarda göreceğiz. MHP enerjisini 3 büyük şehirde değil, kazanma ihtimali olan Adana, Mersin ve Isparta gibi şehirlerde harcamayı tercih etti. AK Parti'nin İstanbul'da favori olduğunu şimdiden söyleyebiliriz.

ANKARA

Ankara'da durum AK Parti açısından biraz daha bıçak sırtı. Mansur Yavaş bu seçimlerde de MHP seçmenine oynayabilir. Ankara'daki CHP seçmeni başka bir partinin logosunun altına mühür basmaz. Dolayısıyla İYİ Parti'nin Ankara'da kazanma şansı yok. Son yaptığımız çalışmada AK Parti yüzde 42, CHP yüzde 41 çıkmıştı. Bu sonuçlar iki partinin de 2014 seçimlerinde oy oranını koruduğunu gösteriyor. MHP'den gelecek küçük bir destek AK Parti'ye seçimi rahat kazandırabilir. Ankara çok bilinmeyenli bir denklem. İstanbul kadar rahat olmasa da Ankara'da favori AK Parti. Ancak İstanbul kadar açık ara değil, bir adım önde diyebiliriz.

İZMİR

MHP desteğiyle CHP-AK Parti arasındaki fark kapanacak gibi görünmüyor. Ben yine de AK Parti'nin adayının İzmir'de CHP'yi zorlayacağını düşünüyorum. İzmir'de siyaset AK Parti karşıtlığı üzerine kurulmuş durumda. Tekrar etmek gerekirse, bu pazar seçim olsa İstanbul'da AK Parti rahat kazanır, Ankara'da AK Parti bir adım önde, İzmir'de ise CHP kazanır diyebilirim. Ama önümüzdeki 4 ayda çok şey değişebilir.