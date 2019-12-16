Bahçeli'nin 72. doğum günü için "karizmatik liderlik kitabı"

Akademisyen kardeşler Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 72. doğum günü anısına, "Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli" adlı kitap hazırlayarak Bahçeli'ye takdim etti.



Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 72. doğum günü anısına kitap hazırladı. "Siyasal İletişimde Karizmatik Liderlik: Devlet Bahçeli" adlı kitapta, Bahçelinin liderlik özellikleri, özgün bir siyasal iletişim modeli olarak sunuldu. Bahçeli'nin genel başkan seçildiği 1997 yılından, 2020 yılına kadar geçen 23 yıllık sürede, etkili ve belirleyici liderliğinin siyasal iletişim açısından incelendiği kitapta, Devlet Bahçeli'nin kendine has liderliği, karizmatik liderlik bağlamında irdelendi. Cumhur İttifakı sürecinin de karizmatik liderlik bağlamında anlatıldığı kitapta, Bahçeli liderliği için özgün bir karizmatik liderlik modeli sunuldu. Kitapta; Karizmatik Diyalog Liderliği, Toplumsal Beka Liderliği, Barış Müzakeresi Karması, Beka Eksenli Bahçeli Diplomasisi, Savunucu İtibar Katsayısı Modeli, Karizmatik İkna Birikimi Modeli gibi özgün başlıklar ile Devlet Bahçeli'nin karizmatik liderliği anlatıldı. Daha önce Devlet Bahçeli ile ilgili iki Türkçe ve bir İngilizce kitap yayınlayan akademisyen kardeşler, kitabı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezinde Devlet Bahçeli'ye takdim etti.



Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, "Devlet Bahçeli, kendine has dengeleyici ve belirleyici liderliği ile Türk siyasetinin bilge lideridir. Yeni kitabımızda, Devlet Bahçeli'nin siyasal karizmasını; hem son 5 sene içinde yaşadığımız siyasal gelişmeler, hem de 23 yıllık siyasi süreç çerçevesinde, siyasal iletişim ve ikna edici iletişim modeli olarak sunduk" değerlendirmesini yaptı.



Kitabın takdim yazısı ise Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Edip Semih Yalçın tarafından yazıldı. Yalçın takdim yazısında, "Teşekkülünden bu yana MHP'nin Türk siyasi hayatında oynadığı yapıcı, olumlu ama tavizsiz rol; Devlet Bahçeli tarafından zirveye taşınmıştır. MHP Lideri Devlet Bahçeli; ideolojik bir yapılanmanın mahsulü olan partisini, siyasal barış anlayışının ve uzlaşma kültürünün merkezine yerleştirmiştir" ifadeleri kullandı.



230 sayfa ve üç bölümden oluşan kitap, Berikan Yayınevi tarafından yayınlandı. - İZMİR

Kaynak: İHA