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Bahçeli'nin başdanışmanı Güler Manisa'da imza gününe katıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ali Güler Manisa 3. Kitap Fuarında imza günü düzenledi.

28.09.2019 15:43Bahçeli'nin başdanışmanı Güler Manisa'da imza gününe katıldı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ali Güler Manisa 3. Kitap Fuarında imza günü düzenledi.

Kitapseverlerin ilgi gösterdiği Manisa Kitap Fuarı 27 Eylül tarihinde düzenlenen törenle kapılarını kitapseverlere açtı. 27 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında açık kalacak olan fuarda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Başdanışmanı Prof. Dr. Ali Güler, fuarın ikinci gününde kitap imza günü düzenledi. Ali Güler'in imza gününe MHP İl Başkanı Ömer Baysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fırat Özcan ve Mali İşler Müdürü Hasan Torun katıldı. Başkan Özcan, Ali Güler'in kitaplarından alarak imzalattı, hayırlı olsun dileklerini iletti. Başkan Özcan, kitabın imzalanmasının ardından kitap fuarında stant açan esnafları ziyaret ederek, fuar hakkında bilgi aldı. Başkan Özcan, öğleden sonra düzenlenen programda Prof. Dr. Ali Güler'in 'Bilinmeyen Atatürk ve Milli Mücadele' konulu söyleşisine katıldı. - MANİSA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Manisa, Güncel

Kaynak: İHA

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