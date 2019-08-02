Bahçeli'nin çağrısını değerlendiren İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3-4 Ağustos'ta yapılacak İYİ Parti'nin 4. Olağanüstü Kurultayı'na değinerek İYİ Partilileri MHP'ye davet etti. Bahçeli'nin bu çağrısını yorumlayan İYİ Parti TBMM Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan "Kasım'da seçime hazırlanın" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mayıs ayında yapılan tüzük kurultayındaki bazı değişiklikleri hayata geçirebilmek için 4. Olağanüstü Kurultayı'nı gerçekleştirecek olan İYİ Partililere çağrıda bulundu.

İYİ PARTİ'NİN KURULUŞ SÜRECİNE VURGU YAPTI

Bahçeli, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Kasım 2015'ten sonra ağır ve sancılı parti içi meselelerle biteviye meşgul edildiğimiz inkar edilemeyecek bir vakıadır. Bu vahim sürecin travmalarına ve makus sonuçlarına her dava arkadaşımız farklı dozajda muhatap kalmıştır. Yaşananlar üzücüdür, hüzünlüdür, ibret vericidir."

"MHP'den kopan dava arkadaşlarımız 25 Ekim 2017'de İYİ Parti'yi kurmuşlardır. Ancak geçmişte birlikte yürüyüp, beraberce mücadele ettiğimiz arkadaşlarımızın önemli bir kısmı aradıklarını bulamamışlar veya kenara itilmişlerdir. Yola çıkılanlar yolda bulunanlara değişilmiştir."

"MHP'YE DÖNÜN" ÇAĞRISI

"3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti'nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır.Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi'ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir."

"Buluşma yerimiz zillet değil millettir. Kucaklaşma zamanı gelmiştir. İYİ Parti'nin Olağanüstü Kurultay'ında MHP'yle bütünleşme ve birleşme hamlesi Türkiye'nin gücüne güç katacak, yarım asırlık davamızı birlik ve dirlik içinde geleceğe taşıyacaktır."

AKŞENER'DEN YANIT

Bahçeli'nin sözlerine Twitter üzerinden yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?" dedi.

ERKEN SEÇİM YORUMU

İYİ Parti Milletvekili Türkkan da Bahçeli'nin sözlerini "Herkes soruyor 'Neler oluyor' diye. Kasım'da seçime hazırlanın!" diyerek yorumladı.