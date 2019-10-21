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Bahçeli'nin ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediyeye Halaçoğlu'ndan "Böcek" göndermesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partiden ihraç ettiği eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediye Halaçoğlu'nu şaşırttı. Hediyeyi sosyal medyada paylaşan Halaçoğlu'na bir takipçisinin, "Böcek vardır" uyarısına Halaçoğlu'nun "Eşim de aynısını dedi" diye yanıt vermesi dikkat çekti.

21.10.2019 11:36

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partiden ihraç ettiği eski MHP Milletvekili Yusuf Halaçoğlu'na dikkat çeken bir hediye gönderildi.

MHP'nin 50. Kuruluş yılı nedeniyle gönderilen, Devlet Bahçeli imzalı pakette, üzerinde Alparslan Türkeş ile Bahçeli olan bir işlemenin olduğu madalyon vardı. Söz konusu hediyeye Yusuf Halaçoğlu da şaşırdı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Halaçoğlu, "İhraç edilmiş biri olarak, adıma kargo ile gelen paketi açınca çok şaşırdım" dedi.

"SAKIN GERİ DÖNME" UYARISI

Halaçoğlu bir takipçisinin "Böcek vardır onda" yanıtına ise "Eşim de aynısını dedi" ifadeleriyle yanıt vermesi dikkat çekti. Halaçoğlu, "Sakın geri dönmek aklınızdan geçmesin" sözlerine ise "Öyle bir şey aklımın ucundan bile geçmiyor" diyerek karşılık verdi.

Bahçeli'nin ihraç ettiği Yusuf Halaçoğlu'na gönderdiği hediyeye Halaçoğlu'ndan

Yusuf Halaçoğlu, Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Güncel

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