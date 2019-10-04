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Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili MHP'li Yalçın'dan açıklama: Gelecek hafta mesaisine başlayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulunan MHP'li Semih Yalçın, "Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar." dedi.

04.10.2019 13:13

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili olarak sosyal medyada yer alan iddialara karşın, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Genel Başkanımız gelecek hafta parti genel merkezindeki mesaisine başlayacak. Bizler, dinlenmesi için çaba gösteriyoruz. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin sağlık durumu konusunun sürekli gündeme getirilmesi MHP genel merkezinde de rahatsızlık yarattı. Türkiye'nin dört bir yanından, yurtdışından genel merkezi arayan vatandaşlar, Bahçeli'nin sağlık durumunu soruyor. Yurttaşlara, genel başkanının aşırı üşütmeye bağlı olarak rahatsızlandığı, doktorların ileri tetkik istekleri durumunda hastaneye gidip gelindiği bilgisi verildi.

"DİNLENDİRMEK İSTİYORUZ"

Bahçeli'yi yanız bırakmayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Bahçeli'nin sağlık durumu konusunda SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

"Genel başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Önümüzdeki hafta mesaisine başlayacak. Biz doktorların tavsiyesine uyarak dinlendirmek istiyoruz. Günlük olarak bize talimatları oluyor. Bizim kendisine bilgi verdiğimiz konular oluyor. Örneğin yarım saat önce kendisiyle konuştum. Bir talimatı vardı. Onu yerine getiriyorum. Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili parti görüşümüzün açıklanmasını istedi. Bu konuda görüşlerini bildirdi ve onu kaleme alıp partimizin görüşünü açıklayacağım. Genel başkanımızın durumu gayet iyi. Ama, sosyal medyanın durumunu herkes biliyor. Çok ayıp ediyorlar."

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