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Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Hayati tehlikesi yok

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun kötüye gittiğine yönelik iddialar ortaya atılırken, AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı. MHP liderinin iyi olduğunu belirten Tayyar, "Hayati tehlikesi yok. Bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. " dedi.

04.10.2019 11:07

Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi. Bahçeli'nin yeniden hastanede tedaviye alınmasıyla birlikte sağlık durumunun kötü gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Tayyar, "Hayati tehlikesi yok. Bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır" şeklinde açıklama yaptı.

"BİR HAFTAYA KALMAZ SİYASET ARENASINDA YERİNİ ALIR"

Tayyar, MHP liderinin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun.

BAHÇELİ, MECLİS AÇILIŞINA KATILMAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM'nin nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamamıştı.

SEMİH YALÇIN: İDDİALAR ALÇAKÇA ÜRETİLMİŞ YALAN

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu söyleyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir." demiştir.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldıMHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı

Hastane çıkışı MHP Lideri Devlet BahçeliHastane çıkışı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin koluna girdiler

BahçeliBahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi

Özel kalem müdürü, BahçeliÖzel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı

Şamil Tayyar, Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı: Hayati tehlikesi yok

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