MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara'da oy kullandığı sandıktan 'Millet İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı CHP'li Mansur Yavaş, önde çıktı.
YAVAŞ'A 228, ÖZHASEKİ'YE 52 OY ÇIKTI
MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin oy kullandığı Ankara Anıttepe Ortaokulu'ndaki 1326 numaralı sandıkta 341 seçmenden 286'sı, oy kullandı. Sandıktan 'millet ittifakı'nın adayı CHP'li Mansur Yavaş'a 228, 'cumhur ittifakı'nın adayı AK Parti'li Mehmet Özhaseki'ye ise 52 oy çıktı. TKP adayı, 1 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.
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Kaynak: DHA