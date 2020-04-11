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Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirerek "Kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir. Ben yaptım oldu ile olmaz" ifadelerini kullandı.

11.04.2020 12:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:47

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Fırıncılar, eczacılar, kolluk kuvvetleri başta olmak üzere bazı meslek grupları yasaktan muaf tutuldu. 48 saatlik yasakla ilgili sürpriz bir eleştiri ise Cumhur İttifakı'nın içerisinden geldi.

Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi

"KRİZ YÖNETİMİ ÖZEL BİLGİ VE BİRİKİM GEREKTİRİR"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Dr. Hidayet Vahapoğlu, sokağa çıkma yasağını Twitter'dan paylaştığı bir mesajla eleştirdi. Vahapoğlu, "Kriz yönetimi özel bilgi ve birikim gerektirir. Ben yaptım oldu ile olmaz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi

BİR TEPKİ DE HABERAL'DAN

MHP içerisinden bir başka tepki de Ankara Milletvekili Erkan Haberal'dan geldi. TBMM İdare Amiri olan Erkan Haberal, Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Günlerdir gece gündüz demeden canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarının emeklerine yazık oldu. Hem de çok yazık oldu" dedi.

Haberal, ikinci paylaşımında ise, "Var olsun devlet, yaşasın millet, bitsin bu cehalet!!!" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı sonrası oluşan panikten bazı görüntüler:

Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli'nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Bahçeli’nin yardımcısı, sokağa çıkma yasağı sonrası ortaya çıkan görüntülerle ilgili hükümeti eleştirdi
Etiketler: Hidayet Vahapoğlu, Zonguldak, MHP, Politika, Güncel

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