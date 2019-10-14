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Bahçeli parti genel merkezine geldi

Bahçeli parti genel merkezine geldiANKARA - Üst solunum rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezindeki mesaisine başladı.

14.10.2019 11:36
Bahçeli parti genel merkezine geldi
ANKARA - Üst solunum rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavisinin ardından parti genel merkezindeki mesaisine başladı.
Üst solunum yolu rahatsızlığı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 21 gün süren tedavi ve istirahatin ardından parti genel merkezine geldi. MHP lideri Bahçeli'yi, parti genel merkezi önünde çok sayıda partili karşılarken, Bahçeli, bozkurt selamı ile partilileri selamladıktan sonra makam odasına çıktı. Diğer yandan Bahçeli'nin sakallı hali ise ilk kez görüntülendi.
Bahçeli parti genel merkezine geldi

Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Kaynak: İHA

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