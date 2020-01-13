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Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği sağlık probleminin ardından 2020 yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

13.01.2020 15:20 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:12

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği sağlık probleminin ardından 2020 yılının ilk TBMM Grup Toplantısı'na katılacak.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçirdiği üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı yüksek ateş sebebiyle 4 ay önce hastaneye kaldırılmıştı. 3 haftalık bir dinlenme sürecinin ardından kameraların önüne ilk kez çıkan Bahçeli, parti içerisindeki çalışmalarını yavaşlatmıştı.

İLK TBMM GRUP TOPLANTISI'NDA MECLİSTE OLACAK

Uzun süren aranın ardından 2020 yılının ilk günlerinde siyasete aktif ve hızlı şekilde başlayan MHP Lideri Bahçeli, partisinin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı'na katıldı. Bahçeli, partisinin 2020 yılındaki ilk TBMM Grup Toplantısı'nda da Meclis'te bulunacak.

Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez TBMM Grup Toplantısı'na katılacak

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Kaynak: İHA


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