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Bahçeli: "(Rahşan Ecevit'in vefatı) Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

18.01.2020 14:56 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:59
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin ve Liderlik Okulu 15. dönem eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen sertifika törenine katılmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
"Sayın merhum Bülent Ecevit'in muhterem eşi dün akşam hakkın rahmetine kavuşmuştur. Kendileri Ecevit'in yanından hiç ayrılmamıştır. En kritik dönemlerde Demokratik Sol Parti'yi kurarak fikriyi devam ettirme kararlılığını ortaya koymuştur. Türk siyasi hayatına da önemli katkıları bulunmuştur. Alalh rahmet eylesin diyorum"
Bahçeli:

Bülent Ecevit, Siyaset, Güncel

Kaynak: AA


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