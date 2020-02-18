Haberler » Dünya » Bahçeli: Rusya Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir - Haberler

Bahçeli: Rusya Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir darbe ihtimalini dillendirmenin Türkiye'nin Suriye'ye dönmesi için yapılan hunharca bir planlama olduğunu belirterek, "Millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden muvaffak olamayacaktır." dedi

18.02.2020 15:34 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:34Bahçeli: Rusya Türkiye'nin karşısında mevzilenmiştir
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni bir darbe ihtimalini dillendirmenin 'nin Suriye'ye dönmesi için yapılan hunharca bir planlama olduğunu belirterek, "Millete silah çekmeyi düşünen bulunuyorsa biliniz ki 82 milyonun kanını dökmeden bu şerefsiz tertip ve teşebbüsünde muvaffak olamayacaktır" dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada konuşan Bahçeli, "Pentagon ve CIA'nın sponsor olduğu bir düşünce kuruluşunun yayımladığı sipariş rapor yeni bir darbe ihtimalini, Türk Silahlı Kuvvetlerinin orta kademesinin sözde rahatsızlığını adice açıklamıştır. Darbe iddiaları maalesef herkesin diline düşmüştür. Bilinmelidir ki bu kanlı ve köhne sayfa açılmamak üzere kapanmıştır. Darbeye heves edenlerin hevesleri kursaklarında değil mezarda kalacaktır." diye konuştu.
Euronews.com'da Görüntüle

Devlet Bahçeli, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Dünya

Son Dakika Haberleri

16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
15:20  Şövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?
15:20  Cankurtaran nasıl yazılır? TDK'ya cankurtaran mı, can kurtaran mı?
18.02.2020 16:31:14