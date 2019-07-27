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Bahçeli: "S-400 alıyorsak ülkemizin güvenliği içindir"

MHP'nin Amasya Mitingi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AMASYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

27.07.2019 17:29
Bahçeli:
MHP'nin Amasya Mitingi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması AMASYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amasya Belediyesini ziyaretinin ardından düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
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Devlet Bahçeli, Amasya, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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