Bahçeli: şehit ve gazilerimiz, türk milletinin en büyük gücüdür

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengaverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, '19 Eylül Gaziler Günü' mesajı yayımladı. Bahçeli, gaziliğin, inanmış bir kalbin, irfanla yoğrulmuş bir ruhun felaketler karşısında fazilet ve fedakarlık anıtı olup, yükselmesi olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Şayet mevzubahis gazilik ise, kutlu ve kutsal değerler uğruna her şeyi göze alanların varlığı kesif ve kesin şekilde anlaşılacaktı. Elbette aziz şehitlerimize, muhterem gazilerimize hem vefa, hem gönül, hem de manevi borcumuz vardır, hatta pek çoktur. Gazilik şehadeti hedef almış muazzam bir mücadele hissiyatının mükafatı, korkunç hadiseler sürecinin içinden bir cevher gibi parlayan kahramanlık beratıdır. Türk milleti gazi bir millettir. Gaza şuuru gazilik yuvası, vatan ve millet sevdası gaziliğin mümbit yurdudur. İstiklalimiz güvencedeyse, istikbalimiz güvenlik zırhına bürünmüşse bunda nice faninin insanüstü meziyet ve müdahalesinin emsalsiz payı bulunduğu vakidir, varittir. Terörle mücadelede tarih yazan, destan destan büyüyen gazilerimiz milli birlik ve beraberliğimizin korku nedir bilmeyen cengaverleridir. Onlar sayesinde bölücü hainlere fırsat verilmemektedir. Şehit ve gazilerimiz Türk milletinin en büyük gücüdür."

'GAZİLERİMİZİN HAKKINI KORUMAK ŞEREFTİR'

Bahçeli, "Bölücü teröre taviz vermek için sanal bahane üretenler; barış, demokrasi ve özgürlük maskesiyle çözüm gevişi getirip fitneye kol kanat gerenler gazilerimizin emanetlerine cephe açan namertlerdir. Gazilerimize hürmet etmek yerine teröristlerden himmet bekleyenler işbirlikçidir. Kolunu, bacağını, gözünü veya bir başka uzvunu terörle mücadelede kaybetmiş gazilerimizin hakkını ve hukukunu korumak sadece milli bir görev değil aynı zamanda ikamesi olmayan şeref meselesidir. Şerefimiz kadar varız, şerefimiz kadar insanız. Nitekim gerisi laf-ı güzaftır. Gazilerimizin mevcut sorunlarının çözümü hususunda herkesin duyarlılıkla hareketi, vicdan seferberliğiyle sorumluluk alması kaçınılmaz bir zarurettir" ifadelerini kullandı.

'GAZİLERİMİZİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ'

Bahçeli, terörle mücadelede yaralanıp, malul sayılmayan gazilerin uzanacak bir el beklediğini vurgulayarak, "Büyük kahramanlık göstermelerine rağmen malul sayılmayan kardeşlerimize gazilik unvanının verilmesiyle birlikte onurla taşıyacakları ve çocuklarına gururla anlatacakları gazilik madalyası mutlaka verilmelidir. İlave olarak iş hakkı tanınmalı, serbest seyahat kartı ve faizsiz konut kredisi hakkı sağlanmalı, özellikle de sağlık hizmetlerinde katılım payı muafiyeti temin edilmelidir. Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan; ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur. ve de acilen telafi edilmelidir. Kore ve Kıbrıs gazilerimizin yıllardır çözüm bekleyen sorunlarını acilen gidermek lazımdır. Konuyla ilgili gereği neyse yapılacaktır."

'İMAN VE İRADE, İŞGAL VE İHANETİ REZİL ETMİŞTİR'

"Şehit yakınlarımıza ve gazilerimize ne versek azdır" diyen Bahçeli, "Onların hayranlık verici fedakarlıklarını parayla pulla mukayese etmek, yani vatan ve millet sevgilerini dünyevi kıymetlerle ölçmek imkansız olduğu kadar izan ve insaf yoksunluğudur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' ve 'Müşirlik' unvanlarının verilişinin yıldönümü olan 19 Eylül Gaziler Günü'nde bütün gazilerimize hürmetlerimi sunuyor, uzun bir ömür diliyor, her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ediyorum. Aziz şehitlerimizi de rahmetle anıyorum. Unutulmasın ki, 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip, teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir."

Kaynak: DHA