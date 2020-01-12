Bahçeli: "Sınırlarımıza paralel şekilde kurulmak istenen terör koridoru, küresel Türk düşmanlığının...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin salona girmesi ve protokolde yerini almasıSalonun iç/genel planıMHP Genel Başkanı Bahçeli'nin kürsüye çıkmasıMHP Genel Başkanı Bahçeli'nin konuşması ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün başlayan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanış oturumunun ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. (1)

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Gönül coğrafyalarımız yanarken, dirlik ve düzenimizi korumak eşyanın tabiatına aykırıdır. Eğer engel olunmazsa, durdurulmazsa komşu coğrafyalardaki çözülmenin ve çürümenin dayanacağı son sınır Türkiye'dir."

Kaynak: AA