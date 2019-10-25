Haberler » Politika » Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu öğretim yılı açılışına katılacak

Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu öğretim yılı açılışına katılacak

MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacak.

25.10.2019 14:34Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu öğretim yılı açılışına katılacak
MHP Genel Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı açılış töreni, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın yapılacak.
"Dürüst, ilkeli, vizyon sahibi, milli ve manevi değerleri özümsemiş genç siyasetçilerin yetiştirilmesi" amacıyla MHP Genel Merkezi Bünyesinde faaliyet gösteren Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönemi yarın başlıyor.
Yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla yarın saat 13.00'te MHP Genel Merkezi'nde açılış töreni gerçekleştirilecek.
Törenin açılışına, üst solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle bir süre istirahat eden ve 14 Ekim'de Genel Merkez'e gelerek yeniden çalışmalarına başlayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılacak.

Devlet Bahçeli, Siyaset, MHP, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
15:58 Genç fizik tedavi teknikerleri TBMM'de
15:52 İYİ Parti'nin kuruluş yıl dönümü
15:16 HDP Sözcüsü Günay Kubilay Açıklaması
14:34 Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu öğretim yılı açılışına katılacak
14:12 Milli Eğitim Bakanı Selçuk Sivas'ta
13:42 "Bayrağımıza, vatanımıza, devletimize, sahip çıkacağız"
13:40 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Açıklaması
25.10.2019 16:02:45