13.07.2019 14:27
Haberler» Güncel» Haber

Bahçeli, Söğüt Belediyesi'ni ziyaret etti

Bahçeli, Söğüt Belediyesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.
Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.
Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında ziyarette bulunan Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Semih Yalçın, Kamil Aydın, İsmail Faruk Aksu ve Feti Yıldız ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.
Kaynak: AA
Ertuğrul Gazi, Bilecik, Söğüt, MHP, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:16   İstanbul'da 'huzur' denetimi
18:16   Zihinsel engelli genç kıza cinsel istismarda bulunan çiftçi tutuklandı
18:15   7 aylık hamile kadına kamyonet çarptı, vatandaşlar seferber oldu
18:14   Motosiklet tutkunları Eskişehir'de buluştu
18:14   Kayseri'de trafik kazası: 1 yaralı
18:14   İSTANBUL- İSTANBUL'DA 'HUZUR' DENETİMİ
18:13   Zonguldak'ta 'gemi söküm tesisi istemiyoruz' eylemi