13.07.2019 13:13
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Bahçeli, Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Bahçeli, Söğüt

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde başkanlık kazanan belediyeleri ziyaretine Bilecik'in Söğüt ilçesinden başladı. Partililer tarafından karşılanan Bahçeli, Söğüt'te yapacağı ziyaret öncesinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in babası Ertuğrul Gazi Türbesi'ne gitti. Girişte alp kıyafetli askerlerin nöbet değişimini izleyen MHP lideri Bahçeli, ardından türbeye girerek dua okudu.
Boynuna Yörük poşusu takan Bahçeli, ziyaretin ardından Ertuğrul Gazi Türbesi arkasında bulunan diğer mezarları tek tek dolaşarak, dua etti. Bahçeli, daha sonra Söğüt Belediyesi'ne geçti.


- Bilecik
Kaynak: DHA
Bilecik, Söğüt, MHP, Politika

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