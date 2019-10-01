Haberler » Güncel » Haber

Bahçeli, TBMM açılışına katılamayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM'nin nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamayacak.

01.10.2019 12:31Bahçeli, TBMM açılışına katılamayacak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM'nin nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamayacak.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin TBMM'nin yeni yasama yılı etkinliklerine katılmayacağını duyurdu. Yalçın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Malum olduğu üzere, geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Genel Başkanımız Devlet Bahçeli; hastanede kısa süreli bir tedavi görmüş, daha sonra da evinde istirahate çekilmiştir.
TBMM'nin açılışı dolayısıyla meydana gelecek hareketlilik ve siyasetin yoğun gündemi dolayısıyla hastalığının nekahat döneminde yaşayabileceği öngürülen aşırı yorgunluktan uzak kalması gerektiği değerlendirilen Devlet Bahçeli'nin istirahatleri, doktorlarının tavsiyesi üzerine birkaç gün daha uzatılmıştır. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, bu sebeple yeni yasama yılının başlaması dolayısıyla TBMM'de gerçekleşecek etkinliklere katılamayacaktır. Bununla beraber, Genel Başkanımız hızla iyileşmekte, kendilerinin sağlık durumu iyiye gitmektedir. Kamuoyuna ve camiamıza saygıyla duyurulur."
(Neşra Durmaz/İHA)

Devlet Bahçeli, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
14:30 Çin'den gövde gösterisi
14:30 MHP Grup Başkanvekili Akçay: İYİ Parti ile ne ittifakı kurulur ki?
14:29 Yükümlüler, farkındalık için cami temizliği yaptı
14:28 Oğlu için yürüyen babadan Sağlık Bakanlığına teşekkür
14:28 206 polis 100 yeni motosikletle göreve başladı (1)
14:27 Mersin anamur'da bir kez daha balon balığı tutma yarışması düzenlenecek
14:27 Uçağa çarpmak üzere olan servis aracına böyle durdurdu