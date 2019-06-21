Bahçeli: Terörist başı, HDP'nin istismarına müdahale etmek için çağrı yapmıştır

MİLLEYETÇİ Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist başı anlaşılan odur ki HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Terörist başının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur" dedi.MHP lideri Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin pazar günü yapılacağını hatırlatarak, milli iradenin takdir ve tercihinin belli olacağına vurgu yaptı. Bahçeli, "MHP, 23 Haziran seçimiyle ilgili son hazırlıklarını Yenikapı ruhuna tam ve eksiksiz bir şekilde bağlı kalarak sürdürmektedir. Cumhur İttifakı'nın başarısı konusunda fedakarca ve kararlılıkla mücadele ettiğimiz tartışma götürmez bir gerçektir. 23 Haziran'da sandıktan çıkacak sonuç ne olursa olsun Cumhur İttifakı'nın istikrarlı, inançlı ve iddialı varlığı devam edecektir. Çünkü Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin muhafızıdır. Hiçbir fitne-fesat akın ve akımı ittifakımızın sağlıklı doğasına, sağlam duruşuna zarar veremeyecek, mukavemetimizi kıramayacaktır. CHP'nin başını çektiği, İP'in (İYİ Parti) bütün imkanlarıyla destek verdiği, iç ve dış odakların açık açık yardım ve yataklık yaptığı 'Zillet İttifakı' karanlık emellerine ulaşamayacaktır" dedi.'HDP VE KANDİL, CHP'NİN YANINDA HİZALANMIŞTIR'HDP'nin tutumunu eleştiren Bahçeli, "PKK'nın siyasi izdüşümü olan HDP'nin, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayına verdiği açık çek, verdiği katkı, gösterdiği yoğun ilgi ve alaka milletimizde büyük bir infiale neden olmaktadır. HDP ve Kandil, CHP'nin yanında hizalanmıştır. Karşımızdaki tablo esef ve ibret vericidir. HDP'yle CHP arasında kurulan al-ver süreci, kirli pazarlıklar, kahredici anlaşma ve uzlaşmalar milli bekamız açısından ağır risk ve tehdittir" diye konuştu.'HDP'NİN İSTİSMARINA MÜDAHALE ETMEK İSTEMİŞTİR'Bahçeli, Abdullah Öcalan'ın İstanbul seçimine ilişkin HDP'ye yaptığı 'tarafsızlık çağrısı'nı da değerlendirerek şöyle dedi:"İmralı'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını çeken terörist başı anlaşılan odur ki, HDP'nin istismarına müdahale etmek, hatta önüne geçmek maksadıyla tarafsızlık çağrısı yapmıştır. Terörist başının mektubu HDP'nin vahim sapmasına, Zillet İttifakı'na verdiği rezil desteğine itirazın, tepkinin ve bundan duyduğu rahatsızlığın eseri ve sonucudur. PKK'nın siyaset acentesi HDP'nin, terörist başının uyarısına rağmen marazi ve mahsurlu stratejisinde bir değişikliğe gitmeme iradesi ise 23 Haziran üzerinde oynanan ahlaksız oyunu iyice gözler önüne sermiş olacaktır. HDP-PKK-terörist başı ve terörist Demirtaş arasındaki derin çatlakların çok boyutlu analiz ve yorumu elbette yapılacak, nihai olarak İstanbul içine çekilmek istenen girdaptan 23 Haziran'da tamamıyla kurtulacaktır."'CUMHUR VE İSTANBUL KAZANACAKTIR'MHP'nin 23 Haziran'a odaklandığını vurgulayan Bahçeli, "Tuzaklar nafile, tertipler beyhudedir. 23 Haziran'da İstanbul ehline emanet edilecek, sağduyu öne çıkacak, Cumhur İttifakı'nın muhterem adayı Sayın Binali Yıldırım, inancımız odur ki Büyükşehir Belediye Başkanı seçilecektir. Tarih, demokrasi ve milli irade bir kez daha hükmünü verecek; yalan, riya ve aldatmayla, milli beka, milli onur, milli haysiyet arasındaki farkı ortaya koyacaktır. Nitekim 23 Haziran'da hak, hakkaniyet, cumhur ve İstanbul kazanacak, zillet, rezalet, melanet, hıyanet kaybedecektir" ifadelerini kullandı.

- Ankara