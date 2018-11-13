Bahçeli, 7 Askerimizin Şehit Olduğu Patlamayla İlgili Çağrıda Bulundu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında Süngü Tepe'de 7 askerimizin şehit olduğu cephanelik yangınına değinen Bahçeli "Tunceli'de donmak Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalı" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki mühimmat patlaması milletimizi kahretmiştir. Arızalı mühimmat ile ilgili olduğu belirtilmiştir. Arızalı mühimmat ile ilgili detaylar tahkikat sonrası belli olacak, ortaya çıkacaktır. Daha önce de Mehmet Saraç Kışlası'nda patlama yaşanmış, 25 askerimiz şehit olmuştu. Yeni mühimmat patlaması düşündürücüdür. Demek ki, Afyonkarahisar'dan gerekli dersler çıkarılamamıştır.

"TUNCELİ'DE DONMAK SÜNGÜ TEPE'DE YANMAK…"

Mehmetlerimizin canı devlete emanettir. Vatan görevini yapan her asker bizim için çok değerlidir. Herhangi bir gevşeklik, ihmal varsa en ağır şekilde cezalandırılmalıdırlar. Süngü Tepe'de meydana gelen cephanelik patlamasının mantıklı bir izahatinin yapılmasını bekliyoruz. Tunceli'de donmak Süngü Tepe'de yanmak kaderimiz olmamalı.

"BİR ÖLDÜYSEK, BİN DİRİLDİK"

Bölünmemizi, birbirimizden kopuşumuzu planladılar, hangi melun tuzağı kurguladılarsa başaramadılar. Bir öldüysek, bin dirildik. Egemenlik haklarımızdan asla taviz vermedik. Ülkemizi teslim almak için her şeyden istifadenin peşindeler. Bunun için terör örgütlerini teşvik ederek, tembihleyerek vahşi emellerini diri tutuyorlar. Suskun muyuz, şuurlu muyuz buna bakıyorlar. Korkak mıyız yoksa sabırlı mı bunu analiz ediyorlar. Türk Milleti'ni tanımayanlar, hayallerini anlamayanlar mutlaka rezilliklerinde boğulacaklardır."

"TERÖRİSTLERİN DELİKLİ KURUŞ KADAR DEĞERİ YOKTUR"

"Emperyalizm terör örgütlerini stratejik hedefleri için arsızca seferber ediyor. ABD, terör örgütleri ile aynı hizaya girmekten geri durmuyor, gocunmuyor. ABD 3 PKK elebaşının başına ödül koyduğunu açıklamıştır. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi, YPG'yi terör örgütü olarak tanımadıklarını söylemiştir. Püf nokta burasıdır. Geçen hafta sormuştuk, YPG, PKK'dan nasıl ayrıştırılacaktır? ABD'nin bu planı yeni bir aldatmacadır. YPG'yi kuran, kumanda eden PKK terör örgütüdür. ABD, YPG'ye eğitim vermekte, kol kola gezmektedir. ABD ile YPG arasında Irak ve Suriye'nin paylaşılması konusunda alçak bir paslaşma vardır. Güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin faaliyeti alçakça devam etmektedir. 12 milyon ödül konulan teröristlerin delikli kuruş kadar değeri yoktur. 1 dolarlık FETÖ'cüler neyse YPG/PKK'lı teröristler aynıdır. ABD 3 PKK'lının yeri bilmeyecek midir? Eğer bilmiyorlarsa, uyduları bozulmuştur. YPG'nin tasması ABD'nin elindedir. YPG neyse PKK'da odur.

"BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SANCILARI HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİLDİR"

PKK'nın isim hakkı dolmuş, YPG'ye devredilmiş olabilir. Terör faaliyetlerinin devamı YPG üzerinden planlanıyor olabilir. İsmi ne olursa olsun Türk Milleti'ne silah doğrultmuş tüm terör örgütlerini yok etmek mübahtır. Ödül parasının sponsoru kim olacaktır? ABD, terörle arasına müdahale koymadıkça YPG demek hem PKK hem de ABD demek olacaktır. Önümüzde başka bir seçenek kalmamıştır. Trump yönetiminin karşılıklı egemenlik haklarına hürmet eden bir anlayışa dönmesi şarttır. Türkiye'yi kafeslemek için zaman ve zemin yoklamak, bunu YPG ile yapmak vahşettir, kaostur. Birinci Dünya Savaşı'nın sancıları henüz geçmiş değildir.

"ATATÜRK DE BİZİMDİR, CAMİ DE BİZİMDİR"

Anıtkabir ile Kocatepe arasında çift taraflı nifak kazıları yapılıyor. Bu art niyetlidir, vahimdir. İstismardan çıkar elde edilmeye kalkılmasın. Kimse bunu aklından geçirmesin. Atatürk de bizimdir, cami de bizimdir, Ankara'da bizimdir, cemevi de bizimdir. Türkiye'yi tehlikeli bir alana çekmeye çalışanlar Anıtkabir ile Kocatepe arasına fitne çukurları açmaktadır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI'NA SERT SÖZLER

Birlik beraberliğimizi çürütmeye başlayan bir akıntı hız kazanmaktadır. Atatürk üzerinden Cumhuriyet ile hesaplaşılmaktadır. Mukaddesata tahammülsüzlük sergilenmektedir. Türklük üzerinden millet ile hesap görülmektedir. Bitmiş, kapanmış ezan tartışması ile vicdanımız örselenmektedir. Türkiye üzerinde kumar oynanmaktadır. Bir yandan bunlar olurken, Diyanet İşler Başkanı'nın esef verici ziyareti gündeme oturmuştur. Cübbesini giyip, eline hediyesini alığ fesli Türk düşmanını ziyarete gitmiştir. Bunun hasta ziyareti olduğu Diyanet tarafından açıklanmıştır. Kimin, nerede, kimle düşeceği bizim tartışacak konumuz değildir. Fesli provakötürü ziyaretin tarihi manidardır. Diyanet İşleri Başkanı sorarım sana, bula bula 9 Kasım'ı mı buldun? Diğer günler torbaya mı girdi? Mustafa Kemal'e saldıran şahsı 9 Kasım'da ziyaret neyin nesidir? Yunan galibiyetine şükür diyen fesli münafığı 9 Kasım'da ziyaret etmek arka çıkmak, yanında olmak değil midir? Ne istiyorsunuz Cumhuıriyet'ten. Diyanet İşleri'nin görevi, vatansızları anma görevi değildir."