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Bahçeli, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

Bahçeli, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur" "(Erken seçim) Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir"ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime...

11.08.2019 11:01
Bahçeli, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
Bahçeli, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
"Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur"
"(Erken seçim) Böyle bir seçimi düşünmek terörle mücadeleyi aksatmak demektir"
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'de erken seçime ihtiyaç yoktur" dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli beraberinde MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş'le birlikte Kurban Bayramı dolayısıyla merhum kurucu lider Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bayram namazını kıldıktan sonra merhum kurucu lider Alparslan Türkeş'in Beştepe'de bulunan anıt mezarına gelen ve anıt mezar başında okunan Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledikten sonra dua eden Bahçeli, kabre kırmızı karanfil bıraktıktan sonra partililerle bayramlaştı. Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, konuşmasının başında vatandaşların ve basın mensuplarının bayramını kutladı.
Bahçeli, Türkeş'in anıt mezarını ziyaret etti

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Kaynak: İHA

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