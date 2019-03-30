Bahçeli: Üç Fazla Belediye Kazanacağım Diye Mehmetçiği Yok Sayamazsınız

Kaynak: DHA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. 'Üç tane fazla belediye kazanacağım, üç tane fazla oy alacağım' diyerek Mehmetçiği yok sayamazsınız" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gölbaşı'nda düzenlenen mitingde partililere seslendi. Bu seçimlerin geçmiş dönemlerdeki mahalli idareler seçimlerinden çok farklı anlam ve önemi olduğunu belirten Bahçeli, tüm vatandaşların çok olağanüstü bir durum olmadığı sürece sandığa gitmelerini istedi. Bahçeli, vatandaşlardan Cumhur İttifakı için destek istedi.'ETRAFIMIZ ATEŞLE DOLUDUR'Cumhur İttifakı'nın FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan bir ittifak olduğunu belirten Bahçeli, geçmiş dönemlerde koalisyon hükümetlerinin ülke sorunlarına çözüm getirememesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmenin zaruret oluşturduğunu dile getirdi. Bu sistemin devamının ülke açısından önemli olduğuna vurgu yapan Bahçeli, "Çünkü etrafımız ateşle doludur. Ülkemizde iki terör kaynağı sosyal yönden bizi huzursuz kılıyor, istikrarı bozuyor ve kardeş kavgasına sebebiyet verecek tahrikler ve provokasyonlar içerisine giriyor. Bunu aşabilmek için güçlü bir iktidarın olması lazım. Hızlı, ani karar verebilecek bir iradenin ortaya çıkması lazım. İşte bugünkü Cumhur İttifakı'nın ana gayesi böyle bir iktidarın kalıcı, istikrar sağlayıcı olması isteğidir" diye konuştu.'ÖNCELİKLE MEMLEKETİ DÜŞÜNMEK MECBURİYETİNDESİNİZ'TBMM eski başkanlarından Hüsamettin Cindoruk'un, '31 Mart seçimleri parlamenter sistemin, cumhurbaşkanlığı sisteminden intikamı olacaktır' yönündeki sözlerine tepki gösteren Bahçeli, şunları söyledi:"Bir şahıs çıkıp '31 mart seçimleri intikam olacak' diyor. Neyin intikamı olacak, niçin intikam meselesinden bahsediyorsunuz? Bir sistem değişikliği bir intikama gerekçe olabilir mi? Bir sistem değişikliği 'Türkiye'de intikam alacağım' diyerek kardeşi kardeşe kırdıracak bir hareket olabilir mi? Bunları iyi anlamak lazım. İttifakların ruhuna iyi bakmak lazım. Arkasında önünde kim varsa bunları iyi görmek lazım. ve kararımızı da ona göre vermemiz lazım. Her zaman bir partiye mensubiyet duyabilirsiniz. Ama öyle zamanlar olur ki, partilerin üstünde düşünmek, öncelikle beka ve memleketi düşünmek mecburiyetindesiniz. İşte bugünkü Cumhur İttifakı'nın ana gayesi budur."'BİNLERCE ŞEHİDİMİZİ UNUTAMAZSINIZ'Devlet Bahçeli, terörle mücadelede keskin adımlar atıldığını ve Türkiye'nin bugün çok ılımlı bir noktaya doğru geldiğini kaydetti. Bahçeli, şunları söyledi:"Huzur yaklaşıyor, terörün sonu görülüyor ve kökü kazınıyor. Böyle bir ortamda dağda yok ettiklerinizi belediyelerde göreve getiremezsiniz. 'Üç tane fazla belediye kazanacağım, üç tane fazla oy alacağım' diyerek Mehmetçiği yok sayamazsınız. Onun mücadelesini görmemezlikten gelemezsiniz. Binlerce şehidimizi unutamazsınız. O nedenle aradaki sızmaları, şöyle böyle demokrasi kavramları arasında iyi görerek hareket etmek durumundayız. Terörle mücadele nedeniyle dağa çıkamayanlar, şimdi kalkmışlar PKK'nın himayesinde mahalli idarelerde iktidar olmaya kalkıyorlar."- Ankara